Μαρινάκης: Να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο

Την ανάγκη «να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο» υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τις μαζικές διαδηλώσεις και τα επεισόδια που σημειώνονται στη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην κόντρα με την Θεώνη Κουφονικολάκου, στις δηλώσεις Κυρανάκη για τον κομμουνισμό, στις NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, αλλά και στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Ερωτηθείς, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εάν, ενόψει των κινητοποιήσεων την Τετάρτη, η αντιπολίτευση επενδύσει σε «μπάχαλο» και ταραχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε την ανάγκη «να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση με το μπάχαλο». Όπως ανέφερε, είναι άλλο να καλείς κάποιον να συμμετέχει σε μία διαδήλωση και άλλο να λες «και στα δικά μας».

Σημείωσε ότι διαχρονικά «ένα μεγάλο μέρος του χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και συνεχίζουν στο μπάχαλο και στο χάος», ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα πέρασε πολύ δύσκολα στο παρελθόν από τέτοιες λογικές. «Δεν είμαστε εκεί, ούτε θα φτάσουμε εκεί. Γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν. Δεύτερον γιατί συνεχίζουμε να ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών, των φοιτητών. Ναι χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα αλλά έχουμε κάνει αρκετά. Να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει νεολαίος του κ. Τσίπρα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «σοκαριστικές» τις εικόνες στη Γαλλία, σχολιάζοντας πως πρόκειται για «πολύ ισχυρή χώρα και είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα λιτότητας». «Η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξάνει τα έσοδά της και χρόνο με τον χρόνο να δίνει πίσω στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση εάν προβληματίζει την κυβέρνηση στην πανεκπαιδευτική απεργία και τα συλλαλητήρια που θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αλλά άλλο διαμαρτυρία, άλλο παράνομες πράξεις. «Εμείς δεν είμαστε εκεί που είναι η Γαλλία, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την αντιπαράθεση που έχει με την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «είναι νέα ως εκπρόσωπος και επειδή δεν έχει δώσει δείγματα τοξικού λόγου, είναι κρίμα να γίνεται αντιπαράθεση με κοπτοραπτική». Όπως υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, «η Δικαιοσύνη τιμωρεί εγκληματικές ενέργειες. Τα κίνητρα των δραστών θα τα βρουν οι Αρχές. Κατανοούμε αυτονοήτως κάθε εγκληματική ενέργεια αλλά δεν θα αποδώσουμε ευθύνες. Το αν θα συμμετέχει ή όχι κάποιος στις εκλογές το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος, όχι η κυβέρνηση. Η επίμαχη διάταξη δεν είχε υπερψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ταμπακιέρα. Το να λέει για άλλη ρύθμιση είναι λόγια του αέρα. Θυμίζει λίγο το φωνάζει ο κλέφτης. Ως προς τη συκοφαντία του Ποινικού Κώδικα, είναι λάθος να αρνείται αυτή την πολύ προβληματική νομοθέτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛ.Α.Σ. Όσο αρνούνται το λάθος, τόσο ο κόσμος θα τους γυρίζει την πλάτη. Θα ήταν προτιμότερο να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτά τα ψήφισαν βουλευτές και κόμματα και κράτησαν για αυτό ανοικτή τη Βουλή. Αυτό το λάθος είχε ως αποτέλεσμα εγκληματίες, να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο έξω. Λίγο μεγαλύτερη κατανόηση του τι έχει συμβεί στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε έγκλημα είναι αυτονοήτως καταδικαστέο. Η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει».

«Εικονική πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει η αντιπολίτευση»

Ύστερα από σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ελπίδα η αντιπολίτευση να ψηφίσει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σημειώνοντας πως «αν πουν ναι, σημαίνει ότι όσα προτείνουν θα είναι επιπλέον των μέτρων και θα πρέπει να πουν τα ισοδύναμα για να βγει ο λογαριασμός».

Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως «αυτοί ζουν σε εικονική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι γαλατικό χωριό. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για γαλάζια γράμματα και σε επίπεδο ηγετών η Ευρώπη συζητούσε αυτό που ο κ. Ανδρουλάκης είχε ειρωνευτεί. Πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη λογική. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα χρόνια. Αυτά που είπε ο πρωθυπουργός νομοθετείται και εφαρμόζεται. Εικονική πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει η αντιπολίτευση, να δώσουμε μέτρα χωρίς να τα κοστολογούμε», ανέφερε επίσης.

Σχετικά με το αν μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία για πρόσθετα μέτρα και ποια θα μπορούσε να είναι αυτά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οροφές δαπανών. «Ναι, η άποψή μας είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι η κρίση είναι τόσο μεγάλη που πρέπει αυτά να προσαρμοστούν γιατί υπάρχει κοινωνία που περιμένει. Εμείς από τη δική μας θέση ως χώρα, είμαστε στη σωστή πλευρά αυτής της συζήτησης. Μέχρι την όποια απόφαση, εμείς δεν μένουμε απαθείς. Και επειδή εφαρμόσαμε πολιτική που αυξάνει έσοδα, μπορούμε και δίνουμε πίσω στους πολίτες όσα παραπάνω υπάρχει δυνατότητα να δοθούν. Ήδη τα ποσά που δίνονται στα έκτακτα μέτρα είναι περισσότερα από τα παραπάνω έσοδα του 2026. Για τα παραπάνω πρέπει η Ευρώπη να πάρει τις σωστές αποφάσεις», συμπλήρωσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το ΚΚΕ και τον κομμουνισμό, επισημαίνοντας πως είναι άλλο οι εγκληματικές ενέργειες και άλλο η ιδεολογία που έχει ο καθένας. «Η Χρυσή Αυγή δεν καταδικάστηκε για την ιδεολογία της, όσο αποκρουστική και αν είναι, αλλά για τις πράξεις. Την απάντηση την έχει δώσει η ΕΕ. Για κάποιο λόγο έχει θεσπίσει ημέρα μνήμης για τα θύματα σταλινισμου και ναζισμού. Τα δύο αυτά καθεστώτα σκότωναν ανθρώπους. Αυτός που σκοτώνει μαζικά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει διαφορά ο νοσταλγός του Χίτλερ με τον νοσταλγό του Στάλιν», συμπλήρωσε και σημείωσε πως «επί δικών μας ημερών νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ».

Ερωτηθείς για δημοσίευμα που αφορά το βιογραφικό του Μιχάλη Μπεκίρη, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική απάντηση του κ. Μπεκίρη και σημείωσε ότι ο ίδιος σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Καμία ανησυχία για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου

Αναφορικά με τις δύο NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου. «Το έργο θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, δεν θα εμποδίσει, δεν θα αλλάξει τον αρχικό προγραμματισμό του έργου», προσέθεσε.

Για Καραμανλή και Σαμαρά

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με πρόσωπα, που φέρονται διατεθειμένα να είναι υποψήφια με ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως δεν γνωρίζει τι συναντήσεις κάνει ο κ. Καραμανλής και «δεν θα μας πάρει και την άδεια». Όπως είπε, «ο κ. Καραμανλής με όλες τις ιδιότητες που είχε κατά καιρούς πάντοτε κοιτούσε το καλό της παράταξης και της χώρας και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει».

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χαρακτήρισε διαχειριστική και νεοφιλελεύθερη την κυβέρνηση, απάντησε πως «ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός στη χώρα, μπορεί να εκφράζεται όπως επιθυμεί και εμείς εφαρμόζουμε την πολιτική μας, η οποία μειώνει φόρους». Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τις τραγωδίες με μετανάστες σε Λέσβο και Σάμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση γίνονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο. «Είναι τραγωδία. Να αναλογιστούμε τον ρόλο που παίζουν οι λαθροδιακινητές».

Για Γκίλφοϊλ

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες και ερωτηθείς αν η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ έχει φύγει από την Ελλάδα, απάντησε πως δεν είναι δουλειά του να σχολιάζει δημοσιεύματα.

«Κάποια υπόθεση αυτή τη στιγμή σε γνώση της κυβέρνησης σχετικά με την κα Γκίλφοϊλ δεν υπάρχει. Ως προς τα ενεργειακά έργα έχουν δοθεί καθαρές απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο. Μέρος των απαντήσεων αυτών έδωσα κι εγώ στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά την ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μιλάμε για έργα που ξεκίνησαν πολύ πριν την έλευση της κας Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Για όλα τα υπόλοιπα δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης ούτε να τα σχολιάσει, ούτε να τα απαντήσει», ανέφερε.

Η Ελλάδα στις 14 χώρες με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». «Τα εγκαίνια του νέου εθνικού υπερυπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” πραγματοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ. Με τον “ΔΑΙΔΑΛΟ” η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η υπολογιστική του ισχύς θα χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιοϊατρική έρευνα έως την προσωποποιημένη υγεία, την πρόγνωση καιρικών φαινομένων, την κλιματική και περιβαλλοντική μοντελοποίηση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής ΤΝ και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων καθώς και λύσεων για την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «είμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Για την ΤΝ πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Σίγουρα, έχουμε πια την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές», αναφερόμενος επί λέξει σε δήλωση του πρωθυπουργού.

Μίλησε στη συνέχεια για τις θετικές επιδόσεις της Ελλάδας στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τη Δικαιοσύνη, η οποία αναδεικνύει τη χώρα ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα καταγράφει υψηλές επιδόσεις ως προς τη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, την πρόσβαση σε εξατομικευμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και τη διαθεσιμότητα μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Δικαιοσύνης, στις στρατηγικές κατά του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος.

Όπως είπε, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Draft Budgetary Plan), το οποίο επιβεβαιώνει τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2% το 2026 και 2,3% το 2027, καθώς και για περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και της φτώχειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις θετικές δηλώσεις της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για την πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και τον νέο ρόλο της Ελλάδας στην παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες.

Ολοκληρώνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε τις νέες ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, οι οποίες αποσαφηνίζονται με εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών, την ενίσχυση της συμμετοχής των παραγωγών, την επιτάχυνση της αδειοδότησης και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και σαφέστερους κανόνες για τη διαχείριση των θέσεων, τη μεταβίβαση αδειών και την καταβολή τελών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Τα εγκαίνια του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» πραγματοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ» η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών.

Η υπολογιστική του ισχύς θα αξιοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τη φυσική, τη χημεία και τη βιοϊατρική έρευνα έως την προσωποποιημένη υγεία, την πρόγνωση καιρικών φαινομένων, την κλιματική και περιβαλλοντική μοντελοποίηση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων, καθώς και λύσεων για την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Είμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Σίγουρα, έχουμε πια την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ιδιαιτέρως θετικές είναι οι επιδόσεις που καταγράφει η χώρα μας στην νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την Δικαιοσύνη ως υπηρεσία προς τους πολίτες σε μια σειρά νευραλγικών δεικτών, ενώ μάλιστα παρουσιάζεται και ως διεθνές παράδειγμα καλής πρακτικής.

Τη στιγμή που το 40% των πολιτών διεθνώς δεν θεωρεί δίκαιη τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων του, η χώρα μας καταγράφει από τις υψηλότερες επιδόσεις στον ΟΟΣΑ στη δικαιότητα δικαδικασίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολογεί τη μεταχείριση και τους μηχανισμούς ως δίκαιους, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της υπόθεσής τους.

Η Έκθεση ξεχωρίζει την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που επιτυγχάνει συνδυαστικά υψηλά ποσοστά ουσιαστικής επίλυσης υποθέσεων και εξαιρετικά θετικές εμπειρίες ως προς τη δίκαιη μεταχείριση, επιβεβαιώνοντας τη στέρεη βάση εμπιστοσύνης στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλές αποτελεί το μεγαλύτερο «κενό» διεθνώς, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 39%. Η Ελλάδα, ωστόσο, συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το ποσοστό πρόσβασης των πολιτών σε εξατομικευμένη υποστήριξη υπερβαίνει το 50%, αναδεικνύοντας την επάρκεια των εθνικών μηχανισμών παροχής νομικής και συμβουλευτικής βοήθειας.

Όσον αφορά στην πρόσβαση σε μηχανισμούς επίλυσης, εκεί όπου ο διεθνής μέσος όρος περιορίζεται στο 42%, η Ελλάδα κατατάσσεται στις κορυφαίες χώρες του ΟΟΣΑ, διαθέτοντας ένα προσβάσιμο και πολυδιάστατο πλέγμα επιλογών προσφυγής.

Ακόμη, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 14 χώρες που έχουν επισημοποιήσει την πολιτική τους δέσμευση για ανθρωποκεντρική Δικαιοσύνη, εντάσσοντας την ίση πρόσβαση στον ετήσιο προγραμματισμό και τα σχέδια δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η χώρα μας ξεχωρίζει και για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών κατά του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους με την εμπλοκή των αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, συνοδευόμενη από στοχευμένα μέτρα κατάρτισης, ειδικές μονάδες και δράσεις κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους.

Τέλος, η χώρα μας αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της δικαιοσύνης στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, μέσω της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και της «Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2027», αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, με τη συμβολή και του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2026 και 2027, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027.

Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται ανάπτυξη στο 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 και μείωση του χρέους από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διεθνής αξιοπιστία της χώρας ως προς τη διατήρηση της δημοσιονομικής της σταθερότητας, καθώς και η ανάδειξη της αναπτυξιακής της δυναμικής, η οποία παραμένει ισχυρότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Το Draft Budgetary Plan καταγράφει, επίσης, τον αντίκτυπο των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης. Αποτυπώνεται μια μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2027 κατά 701 ευρώ, μείωση της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης κατά 0,3% και εκτιμώμενη μείωση του απόλυτου ποσοστού φτώχειας κατά 2,2%, με μεγαλύτερη μείωση στις οικογένειες με παιδιά (3,4% έως 5,5%).

Η θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη δημοσιονομική διαχείριση αναγνωρίζονται και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα έκανε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία εξήρε την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

Οι ρυθμίσεις δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πωλητές, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Με το νέο πλαίσιο:

1. ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη απογευματινών λαϊκών αγορών,

2. ενισχύεται η παρουσία των παραγωγών στις λαϊκές αγορές,

3. επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης,

4. διευκολύνονται οι παραγωγοί ως προς τις δηλώσεις ΟΣΔΕ,

5. καθορίζονται σαφέστεροι κανόνες για τη διαχείριση των θέσεων,

6. διευκρινίζονται οι όροι απώλειας θέσεων και μεταβίβασης αδειών και

7. αποσαφηνίζεται το πλαίσιο καταβολής των τελών».