Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές στο Cloud – «Σύντομα η αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών»

Η Google αποδίδει σε ηλεκτρική βλάβη στη ζώνη europe-west2-b στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων στο Λονδίνο τις διαταραχές και τα σφάλματα σε υπηρεσίες του Cloud, προβλέποντας σύντομα μερική αποκατάσταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του Cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της στο Λονδίνο.
  • «Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.
  • Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της εξαιτίας της βλάβης, ενώ προβλήματα κατέγραψε το Downdetector και για τις τράπεζες Lloyds και HSBC, το site Rightmove και τη Royal Mail.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του Cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο.

«Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.

 

Ο ιστότοπος Downdetector που καταγράφει τις ψηφιακές βλάβες ανακοίνωσε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες Lloyds και HSBC, αλλά και το site ακινήτων Rightmove και την ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.

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