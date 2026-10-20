Τραγωδία στην Αίγυπτο: 13 νεκροί και 34 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό – BINTEO

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Πολύνεκρη τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο ιδιωτικής εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα και να τραυματιστούν 34, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα «Al-Ahram» ανέφερε ότι «13 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 34 τραυματίστηκαν κατά την τραγική σύγκρουση του λεωφορείου με το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Κάιρο-Ασγιούτ της Δυτικής Ερήμου».

Ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι οι αρχές προχωρούσαν στην εκκένωση του αυτοκινητόδρομου. Ένας γερανός ανέσυρε το μεγάλο λεωφορείο, του οποίου ολόκληρο το μπροστινό τμήμα είχε αποκοπεί.

Τα καθίσματα των επιβατών ήταν διασκορπισμένα στην άκρη του δρόμου, ενώ συντρίμμια από το λεωφορείο βρίσκονταν στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Η «Al-Ahram» ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο της Γκίζας και ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος.

Τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται στην απερίσκεπτη οδήγηση και την κακή συντήρηση των οχημάτων.

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου.

Τον περασμένο μήνα, σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά έχασαν τη ζωή τους 22 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 Ιορδανοί τουρίστες.

Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 18 άτομα, πολλά από τα οποία ήταν παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Αίγυπτο, όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγάκια που μετέφεραν ημερομίσθιους εργάτες αγροτικών εργασιών.