Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Στα 23 μου με έπιασε έπαρση» – Η εξομολόγηση για την επιτυχία του «Ταμάμ»

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Την περίοδο που γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη σειρά «Ταμάμ» θυμήθηκε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την επιτυχία στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως, σε ηλικία μόλις 23 ετών, δεν είχε την απαραίτητη ωριμότητα για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να αναπτύξει μια μορφή έπαρσης, κυρίως στις επαγγελματικές του σχέσεις.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια συμπεριφορά που σήμερα δεν τον αντιπροσωπεύει και την οποία θεωρεί ένα από τα αρνητικότερα στοιχεία του χαρακτήρα του εκείνη την περίοδο.

«Όταν είσαι 23 ετών δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ήμουν ένα παιδί συνεσταλμένο, μου έφερε μια μορφή έπαρσης, κυρίως στα επαγγελματικά και αυτό είναι το χειρότερό μου», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Mad TV Shows», την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε, παράλληλα, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαφή του με τον κόσμο, όταν άρχισε να γίνεται περισσότερο αναγνωρίσιμος.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στην αρχή απέφευγε να δίνει αυτόγραφα, όχι επειδή θεωρούσε ότι ήταν κάτι που δεν όφειλε να κάνει, αλλά επειδή ένιωθε αμήχανα με την ιδέα ότι κάποιος θα ήθελε την υπογραφή του. Η στάση του, ωστόσο, συχνά παρερμηνευόταν από τους θαυμαστές του.

«Στο κομμάτι του κόσμου, ήταν δύσκολη η διαχείριση στο να μπορέσεις να πεις στους ανθρώπους ότι τώρα τρως με την οικογένειά σου, δεν μπορώ να υπογράψω αυτόγραφο. Στην αρχή δεν υπέγραφα γιατί έλεγα: “Σιγά, ποιος είμαι εγώ για να υπογράψω με το όνομά μου”, αλλά ο κόσμος δεν το καταλάβαινε, νόμιζε ότι είμαι πολύ ψώνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.