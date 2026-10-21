Αγροτικό πετρέλαιο: Άμεσα η επιστροφή ΕΦΚ και ΦΠΑ από την 1η Νοεμβρίου – Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ

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Απευθείας στην αντλία, θα χορηγείται από την 1η Νοεμβρίου η φορολογική ελάφρυνση στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα με το οποίο μπαίνει τέλος στη γραφειοκρατία και την πολύμηνη αναμονή των αγροτών για να πάρουν πίσω τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ.

Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, την 1η Νοεμβρίου θα λειτουργήσει η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, απαλλαγμένο από ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, προκειμένου να διαθέτουν πετρέλαιο κινητήρων στους δικαιούχους αγρότες με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ από 1/11/2026 και εφεξής, υποχρεούνται να εγγραφούν στην εφαρμογή, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) από αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, και σε λίγες ημέρες και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές και τάμπλετ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής είναι τα πρατήρια καυσίμων να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωτικό μήνυμα στα περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στο Μητρώο, με σχεδόν το 50% εξ αυτών να έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Τα πρατήρια

Ταυτόχρονα, η επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια καυσίμων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατόπιν επαλήθευσης των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (myDATA ή eSend), χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο.

Ήδη το ΥΠΕΘΟΟ-μετά από εισήγηση της ΑΑΔΕ- έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και καταθέτει προς ψήφιση διάταξη με την οποία προβλέπεται:

• η επιστροφή στον πρατηριούχο, εκτός του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που αναλογεί επί του ποσού του ΕΦΚ.

• το ασυμψήφιστο-ακατάσχετο της επιστροφής τόσο του ΕΦΚ όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ επί του ΕΦΚ.

Τα πέντε βήματα

Η νέα διαδικασία θα βασίζεται στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των δικαιούχων και στον έλεγχο των ποσοτήτων πετρελαίου που μπορούν να προμηθεύονται χωρίς ΕΦΚ. Το νέο σύστημα βασίζεται στην ειδική εφαρμογή myDieselApp της ΑΑΔΕ. Η λειτουργία του θα είναι απλή και άμεση:

Λήψη εφαρμογής: Ο αγρότης κατεβάζει την εφαρμογή myDieselApp της ΑΑΔΕ στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο αγρότης κατεβάζει την εφαρμογή myDieselApp της ΑΑΔΕ στο κινητό του τηλέφωνο. Ταυτοποίηση : Η εφαρμογή θα ταυτοποιεί τον χρήστη αγρότη.

: Η εφαρμογή θα ταυτοποιεί τον χρήστη αγρότη. Δημιουργία QR code: Κατά τη συναλλαγή, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR.

Κατά τη συναλλαγή, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR. Online έλεγχος : Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό και γίνεται άμεσος online έλεγχος ότι ο πελάτης είναι δικαιούχος αγρότης, το προϊόν είναι πετρέλαιο κίνησης και υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στα όρια των λίτρων που επιτρέπεται να πάρει επιστροφή.

: Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό και γίνεται άμεσος online έλεγχος ότι ο πελάτης είναι δικαιούχος αγρότης, το προϊόν είναι πετρέλαιο κίνησης και υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στα όρια των λίτρων που επιτρέπεται να πάρει επιστροφή. Άμεση έκπτωση: Ο ΕΦΚ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ αφαιρούνται αυτόματα από το τιμολόγιο την ίδια στιγμή. Για τον προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσοτήτων θα αξιοποιούνται τα επικαιροποιημένα στοιχεία των καλλιεργειών μετά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οι λειτουργικότητες της εφαρμογής σε περιβάλλοντα web και mobile θα παρουσιαστούν αύριο από τον ΥΠΕΘΟΟ Κυριάκο Πιερρακάκη, τον ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Το όφελος

Η συνολική ελάφρυνση για τους αγρότες, από την απαλλαγή του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, ανέρχεται, σύμφωνα με το ERTNews, σε 50,8 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτά, τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα 9,8 λεπτά στον ΦΠΑ που επιβάλλεται επί του συγκεκριμένου φόρου.

Έτσι, για έναν αγρότη που προμηθεύεται 1.000 λίτρα πετρελαίου, το όφελος φθάνει τα 508 ευρώ, ποσό που θα αφαιρείται κατά την αγορά του καυσίμου και δεν θα επιστρέφεται εκ των υστέρων, όπως γίνεται μέχρι τώρα.