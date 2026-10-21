Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο 1ο ΓΕΛ Μενεμένης – Ζητούν την τοποθέτηση ανελκυστήρα για μαθήτρια ΑμεΑ

Υπό κατάληψη βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες το 1ο ΓΕΛ Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έλλειψη ανελκυστήρα στο σχολικό κτίριο, γεγονός το οποίο στερεί από μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, η οποία πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία και κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, την ισότιμη πρόσβαση, σε όλους τους χώρους του σχολείου. Για τον ίδιο λόγο, μάλιστα, έγινε κατάληψη στο σχολείο και πέρσι.

Παρότι το κτήριο διαθέτει την υποτυπώδη υποδομή για την εγκατάσταση ασανσέρ από το 1998, ο ανελκυστήρας δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να αναζητούνται προσωρινές λύσεις για την καθημερινή μετακίνηση της μαθήτριας.

Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα των αρμοδίων, υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθεί ανελκυστήρας και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, ωστόσο το ζήτημα φαίνεται να έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία. Ωστόσο, οι συμμαθητές της προχώρησαν στην κατάληψη του σχολείου για να της συμπαρασταθούν και να διεκδικήσουν την τοποθέτηση του ανελκυστήρα.

Η Αλεξάνδρα, που φοιτά στη Β’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Μενεμένης, περιγράφει μια κατάσταση που παραμένει άλυτη εδώ και χρόνια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τον δήμο, τη διεύθυνση του σχολείου και τον σύλλογο γονέων.

Όπως εξηγεί, η απουσία ανελκυστήρα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να έχει πρόσβαση περίπου στο 50% του σχολικού κτηρίου, ενώ η μετακίνησή της στους επάνω ορόφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βοήθεια των συμμαθητών της.

«Από πέρσι προσπαθούμε να βρεθεί λύση», αναφέρει στη Voria.gr, εξηγώντας ότι, σε συνεργασία με τους γονείς και τη διεύθυνση του σχολείου, έγιναν συζητήσεις με τον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Μεταξύ των λύσεων που τελικά προκρίθηκε, ήταν, όπως λέει η Αλεξάνδρα, είναι η προμήθεια ενός ειδικού χειροκίνητου αναβατορίου, το οποίο θα της επέτρεπε να ανεβαίνει τις σκάλες. Η ίδια η μαθήτρια, τόνισε ότι εκτιμά την προσπάθεια του δήμου. «Αναγνωρίζω την προσπάθεια, όμως τίποτα από αυτά που έγιναν δεν δίνουν τελικά τη λύση», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς οι γονείς έκριναν ότι δεν ήταν ασφαλής για το παιδί, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούσαν να αναλάβουν την ευθύνη της μεταφοράς της.

Παράλληλα, ο δήμος προμηθεύτηκε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε η Αλεξάνδρα να μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα της Πληροφορικής, το εργαστήριο του οποίου βρίσκεται σε όροφο στον οποίο δεν έχει πρόσβαση. Για τη φετινή σχολική χρονιά προτάθηκε, επιπλέον, η μεταφορά της αίθουσας Πληροφορικής στο ισόγειο, ως προσωρινή διευκόλυνση.

«Αυτό, όμως, καλύπτει μόνο το μάθημα της Πληροφορικής και δεν λύνει το πρόβλημα. Όσες φορές χρειάζεται να ανέβω στους επάνω ορόφους, με εξυπηρετούν φίλες ή συμμαθήτριές μου», σημειώνει η μαθήτρια, επισημαίνοντας ότι η απουσία ανελκυστήρα εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά της.

Όπως ακόμη περιγράφει, όταν ένας μαθητής τραυματίζεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σκάλες, μεταφέρεται το τμήμα του σε αίθουσα του ισογείου. Αντίστοιχες δυσκολίες έχουν προκύψει και στο παρελθόν, με τη διαχείριση των διαθέσιμων αιθουσών να γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα περιστατικά».

Τι απαντά ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η αντιδήμαρχος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Μαρία Αποστολίδου, λέει στη Voria.gr, ότι ο δήμος έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αναβάθμιση του σχολείου και την εξυπηρέτηση των αναγκών της μαθήτριας, ενώ πλέον εξετάζονται τρόποι εξασφάλισης χρηματοδότησης για την τοποθέτηση ανελκυστήρα.

Όπως εξηγεί, το σχολείο εντάχθηκε το 2025 στην πρώτη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», έπειτα από επιλογή του δήμου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης. Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε τουαλέτα για ανθρώπους με αναπηρία. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη φρεατίου ανελκυστήρα, δεν ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ασανσέρ με τις απαραίτητες στάσεις.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα πάντοτε με την κ. Αποστολίδου, ο δήμος επιδίωξε την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα της Περιφέρειας από τον Φεβρουάριο του 2025, με σκοπό να τοποθετηθεί και ο ανελκυστήρας, χωρίς όμως -μέχρι σήμερα- να έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση.

«Στις αρχές του 2026 οι γονείς της Αλεξάνδρας με επισκέφθηκαν -κάτι το οποίο έχει συμβεί αρκετές φορές, καθώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία για το ζήτημα αυτό- προκειμένου να συζητήσουμε το ζήτημα», λέει η κ. Αποστολίδου. «Τότε, τους ενημερώσαμε για την εκκρεμότητα της χρηματοδότησης και προτείναμε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά της αίθουσας Πληροφορικής στο ισόγειο για τη φετινή σχολική χρονιά», συνεχίζει και προσθέτει πως η πρόταση έγινε αρχικά αποδεκτή και «η Αλεξάνδρα και οι γονείς της έφυγαν ικανοποιημένοι από το γραφείο μου, όμως στη συνέχεια είδαμε να ξεκινά κατάληψη στο σχολείο με βασικό αίτημα την εγκατάσταση ανελκυστήρα», υπογράμμισε.

Η αντιδήμαρχος σημειώνει επιπλέον ότι έχει πραγματοποιηθεί σύσκεψη και εξετάζεται πλέον η δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού ή αξιοποίησης πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο, «στόχος όμως είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό», όπως χαρακτηριστικά λέει.

Η κ. Αποστολίδου αναφέρει ακόμη ότι κατά την επίσκεψή της στο σχολείο οι μαθητές της είπαν πως προτίθενται να σταματήσουν σύντομα την κατάληψη, δείχνοντας πως καταλαβαίνουν ότι γίνεται προσπάθεια για να βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα για το οποίο διαμαρτύρονται.