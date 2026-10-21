Καρτέλ πίσω από τον θάνατο της 20χρονης – Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα

Την ύπαρξη εγκληματικής ομάδας που διοργανώνει πάρτι στα οποία γίνεται χρήση ναρκωτικών καταγγέλλουν οι δικηγόροι των συγγενών της κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνα καλά οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών εκτιμούν οι Αρχές ότι κρύβεται πίσω από τον πρόσφατο, τραγικό θάνατο της 20χρονης Χριστίνας, η οποία κατέληξε ύστερα από κατανάλωση ποσότητας της ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον διακινητή των ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις Αρχές, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που «σπρώχνει» ναρκωτικά σε μουσικές εκδηλώσεις της συμπρωτεύουσας. Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μέσα από μαρτυρίες για απροκάλυπτη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών στο πάρτι. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της Χριστίνας πιέζει προς κάθε κατεύθυνση ώστε να αποκαλυφθούν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. αρχικά προχώρησε στη σύλληψη ενός 20χρονου, φίλου της άτυχης κοπέλας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που της προμήθευσε τα ναρκωτικά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Μετά την απολογία του, ο νεαρός άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος, ισχυριζόμενος ότι οι δυο τους αποφάσισαν από κοινού να κάνουν χρήση.

«Αποφασίσαμε να πάρουμε ένα γραμμάριο και να μοιραστούμε τα έξοδα, πληρώνοντας 40 ευρώ. Το διαλύσαμε σε νερό και ήπιαμε ισόποσα. Κάποια στιγμή, όταν άρχισε η επίδραση της ουσίας, νιώσαμε εφίδρωση και αδιαθεσία. Εγώ έκανα εμετό, ενώ η Χριστίνα άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της. Προσπάθησα να τη βγάλω έξω από το μαγαζί και εκείνη την ώρα προσέτρεξαν οι σεκιούριτι και ακόμα δύο άτομα.

Ήταν ήδη σε λιπόθυμη κατάσταση. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ και συνόδευσα τη φίλη μου στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί την εισήγαγαν στην εντατική, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Εγώ ειδοποίησα τους γονείς της», αναφέρει στην απολογία του. Στον 20χρονο ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και πλημμεληματική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το κύκλωμα

«Οι πραγματικοί ένοχοι είναι άλλοι», λέει στη Realnews ο δικηγόρος του 20χρονου, Κωνσταντίνος Τσιπλάκης. «Εδώ υπάρχει ένα κύκλωμα που δρα συστηματικά σε τέτοιου είδους πάρτι αναζητώντας θύματα. Είναι αναγκαίο να αυξηθούν η αστυνομική παρουσία και η επιτήρηση, ώστε να αποτρέπεται η δράση και να εντοπίζονται όσοι διακινούν ναρκωτικά».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης, Αντώνης Κουδρόγλου, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για την ύπαρξη οργανωμένου δικτύου που διοχετεύει συστηματικά ναρκωτικά σε συγκεκριμένα πάρτι της Θεσσαλονίκης. «Πρόκειται ξεκάθαρα για κύκλωμα και, μάλιστα, όχι για ένα απλό, ερασιτεχνικό δίκτυο», λέει δίνοντας το στίγμα των ερευνών.

Η πιο σοκαριστική πτυχή της υπόθεσης αφορά την ποσότητα των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό της Χριστίνας. Σύμφωνα με τον Αντ. Κουδρόγλου, οι νοσοκομειακοί γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς της ότι πιθανότατα πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα, η οποία αγγίζει το ένα γραμμάριο καθαρού MDMA, ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 14 χάπια ecstasy.

Το ερώτημα που βασανίζει την οικογένεια είναι γιατί δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση ότι επρόκειτο για μια δυνητικά θανατηφόρα δόση. «Μιλάμε για καθαρά εγκληματική ενέργεια, όποιος και αν κρύβεται πίσω από αυτήν. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναζητούμε όλη την αλήθεια», τονίζει ο δικηγόρος.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες που φτάνουν στην οικογένεια συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτου χάους και αδιαφορίας στον χώρο της εκδήλωσης. Σύμφωνα με αυτές, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πηγαινοέρχονταν συνεχώς στο κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης εκείνη τη νύχτα, παραλαμβάνοντας λιπόθυμους νεαρούς που είχαν καταναλώσει ουσίες ή αλκοόλ, χωρίς ωστόσο κανείς από τους υπευθύνους να παρέμβει ή να διακόψει το πάρτι. Η πλευρά της οικογένειας ζητά την επίσημη άρση και καταγραφή των κλήσεων του ΕΚΑΒ, ώστε να αποδειχθεί το μέγεθος της εγκληματικής δράσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση εθελοντή διασώστη που είχε προσληφθεί για την εκδήλωση. Ο διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι γύρω στις 11 το βράδυ ο 20χρονος φίλος της Χριστίνας έκανε έντονο εμετό, γεγονός που σύμφωνα με τους ειδικούς, τον έσωσε από τις συνέπειες της δικής του υπερβολικής δόσης. Βλέποντάς τους σε κακή κατάσταση, ο διασώστης τούς προέτρεψε να αποχωρήσουν αμέσως, λέγοντάς τους:

«Αφού είστε ήδη χάλια, φύγετε, γιατί όσο περνά η ώρα θα γίνετε χειρότερα». Δυστυχώς, ο νεαρός κατηγορούμενος δεν εισάκουσε τη συμβουλή και δεν απομάκρυνε την κοπέλα, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα η Χριστίνα να καταρρεύσει.