Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο – Έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, 3 συλλήψεις

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τρεις νεαροί, ηλικίας 27, 28 και 21 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ και επιχείρησαν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος οδηγός στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ληστεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης τρεις νεαροί, ηλικίας 27, 28 και 21 ετών.
  • Προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.
  • Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος οδηγός στερούταν εγγράφων νόμιμης διαμονής, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.

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Στα χέρια των αστυνομικών, έπεσαν ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τρεις άνδρες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις τους, ηλικίας, 27, 28 και 21 ετών επέβαιναν χθες (30/10/2026) τα ξημερώματα σε ΙΧ που οδηγούσε ο 27χρονος.

Προκειμένου να αποφύγουν τη διεξαγωγή του αστυνομικού ελέγχου, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και τα άτομα συνελήφθησαν παρά την σθεναρή αντίσταση, που προέβαλαν.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο 27χρονος, στερούταν εγγράφων για τη νόμιμη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.

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