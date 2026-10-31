Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο – Έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, 3 συλλήψεις

Στα χέρια των αστυνομικών, έπεσαν ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τρεις άνδρες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις τους, ηλικίας, 27, 28 και 21 ετών επέβαιναν χθες (30/10/2026) τα ξημερώματα σε ΙΧ που οδηγούσε ο 27χρονος.

Προκειμένου να αποφύγουν τη διεξαγωγή του αστυνομικού ελέγχου, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και τα άτομα συνελήφθησαν παρά την σθεναρή αντίσταση, που προέβαλαν.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο 27χρονος, στερούταν εγγράφων για τη νόμιμη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.