Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν σου αρέσουν οι ιστορίες που αφορούν κατά συρροή δολοφόνους, πρέπει να δεις οπωσδήποτε την συγκεκριμένη

Στις 24 Ιανουαρίου του 1989 μπαίνει ένα τέλος σε μια φριχτή ιστορία. Ένας από τους διασημότερους κατά συρροή δολοφόνους, αφήνει την τελευταία του πνοή στην ηλεκτρική καρέκλα, στη φυλακή της Φλόριντα. Ωστόσο το όνομα του και κυρίως τα όσα διέπραξε, δεν ξεχάστηκαν. Το 2019 κυκλοφόρησε μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο της πρώην συντρόφου του, η οποία διατηρούσε για χρόνια σχέση μαζί του, χωρίς να γνωρίζει το φριχτό μυστικό του.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η ιστορία του Τεντ Μπάντι είναι γνωστή παγκοσμίως. Το όνομα ενός άνδρα που θα μπορούσε να είχε διαγράψει μια τελείως διαφορετική ζωή, έγινε συνώνυμο της φρίκης. Βασάνισε και δολοφόνησε δεκάδες γυναίκες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέχρι και λίγα λεπτά πριν κάτσει στην ηλεκτρική καρέκλα, ομολογούσε φόνους που έχει διαπράξει, ενώ πιστεύεται πως τα θύματά του είναι πολλά περισσότερα.

Η Ελίζαμπεθ Κλέφερ ή Ελίζαμπεθ Κένταλ, τον γνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Έζησαν μαζί για αρκετά χρόνια, ενώ ο Μπάντι έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην ανατροφή της κόρης της Κλέφερ, την οποία η γυναίκα είχε αποκτήσει στη διάρκεια του πρώτου της γάμου.

Ζούσαν μαζί και έκαναν όνειρα για το μέλλον, χωρίς όμως εκείνη να γνωρίζει πως αυτός είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος έχει σκορπίσει τον τρόμο και τον πόνο σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Σταδιακά θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι φριχτό συμβαίνει, ενώ κάποια στιγμή θα απευθυνθεί και η ίδια στην αστυνομία, καθώς είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπός της έχει μια βαθιά σκοτεινή πλευρά.

«Τεντ Μπάντι, ένας γοητευτικός δολοφόνος»

Τη δεκαετία του 1980 θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, στο οποίο κατέγραψε τη δική της πλευρά σε αυτή την εφιαλτική ιστορία.

Μόλις λίγα χρόνια πριν, κυκλοφόρησε η ταινία «Τεντ Μπάντι, ένας γοητευτικός δολοφόνος», η οποία βασίζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο και μπορείτε να την βρείτε στη «Magenta TV».

Την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τζο Μπέρλιντζερ και το σενάριο υπέγραψε ο Μάικλ Γουέρβι. Ο Ζακ Έφρον υποδύθηκε με ανατριχιαστικό τρόπο τον Τεντ Μπάντι, ενώ η Λίλι Κόλινς κλήθηκε να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη την ιστορία της Κλέφερ, μιας γυναίκας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του διαβόητου δολοφόνου.

Στη ταινία συμμετέχει και ο Τζον Μάλκοβιτς στον ρόλο του Αμερικανού δικαστή Έντουαρντ Ντάγκλας Κάουαρτ, ο οποίος ήταν πρόεδρος στη δίκη για την επίθεση του Μπάντι σε φοιτητική εστία αδελφότητας στη Φλόριντα, από την οποία δολοφονήθηκαν άγρια δύο κοπέλες και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλες δύο.

Η Κάγια Σκοντελάριο υποδύεται Κάρολ Ανν Μπούν, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Μπάντι από το 1980 έως και το 1986.

Η ταινία δεν επικεντρώνεται στις επιθέσεις και τις δολοφονίες του Μπάντι, αλλά κυρίως στη δίκη του και τον τρόπο με τον οποίο η Ελίζαμπεθ Κένταλ διαχειρίστηκε τα όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο.

Δεν βλέπουμε ποτέ τον Μπάντι να δολοφονεί, αλλά τον παρακολουθούμε να υπερασπίζεται έντονα την αθωότητά του, μέχρι το τέλος. Ο Ζακ Έφρον φαίνεται να έχει «διαβάσει» τον άνθρωπο που υποδύεται. Έναν λύκο που προσπαθούσε, χρησιμοποιώντας το μυαλό του και τις υποκριτικές του ικανότητες, να πείσει τόσο το δικαστήριο όσο και τους εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούσαν τότε με ενδιαφέρον τη δίκη, πως είναι πρόβατο και θύμα αντί για θύτης.

Η Λίλι Κόλινς από την πλευρά της, καταφέρνει να μεταφέρει στον θεατή τα συναισθήματα μιας γυναίκας που εξαπατήθηκε, που έβαλε μέσα στο σπίτι της και την οικογένειά της έναν επικίνδυνο άνθρωπο, που πενθεί για αυτό που πίστευε ότι έχει χτίσει, που νιώθει ενοχές και παλεύει να συνεχίσει τη ζωή της, ενώ ο κόσμος της έχει καταρρεύσει.

Η ταινία διαρκεί μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά και αξίζει σίγουρα να την δει κάποιος, αν του αρέσουν οι ιστορίες που αφορούν κατά συρροή δολοφόνους.

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