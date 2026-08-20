Φωτιά στη Θεσπρωτία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, χωρίς να απειλεί οικιστικό ιστό. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους και ενός ελικοπτέρου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

πυροσβέστης - φωτιά
Φωτογραφία Αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς, σε δασική έκταση.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κορυφογραμμή της περιοχής και δεν απειλεί οικιστικό ιστό.
  • Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες δασοκομάντος, ενώ από αέρος συνδράμουν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κορυφογραμμή της περιοχής και δεν απειλεί οικιστικό ιστό.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες δασοκομάντος της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ