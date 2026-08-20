Φωτιά στη Θεσπρωτία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κορυφογραμμή της περιοχής και δεν απειλεί οικιστικό ιστό.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες δασοκομάντος της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.