Φωτιά στη Θεσπρωτία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κορυφογραμμή της περιοχής και δεν απειλεί οικιστικό ιστό.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες δασοκομάντος της 5ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026