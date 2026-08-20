Ευανθία Ρεμπούτσικα: Φθινοπωρινό ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα εμφανιστεί στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της φετινής της καλοκαιρινής περιοδείας. Η συναυλία αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο λυρισμό, ένταση, νοσταλγία και χαρά, με μελωδίες από τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Η επιστροφή της στον Λυκαβηττό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για την πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

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Ευανθία Ρεμπούτσικα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η συναυλία αποτελεί την κεντρική στάση της φετινής της καλοκαιρινής περιοδείας, σε έναν χώρο που είναι σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης.
  • Με το χαρακτηριστικό της βιολί, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια συναυλία που αποτελεί την κεντρική στάση της φετινής της καλοκαιρινής περιοδείας.

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Της Νάντιας Ρηγάτου 

Στην καρδιά της Αθήνας, στον λόφο που εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί μερικές από τις πιο ιστορικές συναυλίες της ελληνικής μουσικής, η Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά το κοινό της σε έναν χώρο που δεν είναι απλώς ένα θέατρο.

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Ο Λυκαβηττός είναι σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης, ένας τόπος όπου η μουσική αποκτά άλλη διάσταση, με την Αθήνα να απλώνεται φωτισμένη μέχρι τον ορίζοντα.

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Με το χαρακτηριστικό της βιολί να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της.

Μουσικές που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουν συγκινήσει διαφορετικές γενιές και συνεχίζουν να δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις.

Από τις κινηματογραφικές της συνθέσεις μέχρι τις πιο αγαπημένες ορχηστρικές στιγμές της, η συναυλία θα είναι ένα ταξίδι γεμάτο λυρισμό, ένταση, νοσταλγία και χαρά.

Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα, όπως μόνο η Ευανθία Ρεμπούτσικα ξέρει να δημιουργεί. Η επιστροφή της στον Λυκαβηττό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σε μια πόλη που αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστοριών,η μουσική της βρίσκει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα έχει ραντεβού με τη μουσική. Και η μουσική έχει το πιο όμορφο μπαλκόνι της πόλης.

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