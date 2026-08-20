Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο γιος της έγινε 40 ημερών και πήρε την ευχή – «Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας…»

Σαράντα ημέρων έγινε ο γιος της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση, με το ζευγάρι να πηγαίνει την Πέμπτη 20 Αυγούστου μαζί με το βρέφος στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, προκειμένου να πάρει την ευχή. Η δημοσιογράφος και νέα μητέρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες, από τη σημερινή ημέρα.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό έξω αλλά και μέσα στον ιερό ναό, έχοντας μαζί του το 40 ημερών μωρό του.

«40 ημέρες γεμάτες αγάπη και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας! Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, πήραμε την ευχή του σαραντισμού. Μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, ο κόσμος μας έγινε πιο όμορφος. Και αυτές οι 40 ημέρες μαζί σου μας έμαθαν πως η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι. Να μας ζήσεις γιέ μας. Να είσαι πάντα γερός, ευλογημένος και καλότυχος!».