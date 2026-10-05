Τήνος: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια κάνναβης – Κατασχέθηκαν 15.470 ευρώ και 8 δενδρύλλια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 61 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στην Τήνο, κατηγορούμενοι για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά σε αγροτεμάχιο καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση. Μετά την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο κατηγορουμένων, ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε δύο κατοικίες.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 δενδρύλλια κάνναβης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης,

σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, 75 κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης σε φάση ξήρανσης,

δενδρυλλίων κάνναβης σε φάση ξήρανσης, 3,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης ,

, τρεις θρυμματιστές κάνναβης ,

, το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ ,

, ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε δωμάτιο, η οποία περιλάμβανε λαμπτήρες, υγρόμετρο-θερμόμετρο χώρου, ανακλαστικά, υγραντήρα και σύστημα εξαερισμού.

Τα δενδρύλλια, η ποσότητα κάνναβης, ο καλλιεργητικός εξοπλισμός και τα υπόλοιπα πειστήρια που εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διάδοσης και της διακίνησης ναρκωτικών.

Δείτε φωτογραφίες