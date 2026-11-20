Την ενόχληση του Δημήτρη Αλεξάνδρου προκάλεσε μία AI φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τον ίδιο και την Ρία Ελληνίδου και είδε το φως της δημοσιότητας. Ο επιχειρηματίας έκανε μία σχετική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

Στην ψεύτικη φωτογραφία, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο, με την τραγουδίστρια να είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και να κρατάει στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο μωρό.

Ο επιχειρηματίας αναδημοσίευσε το post που έγινε με την συγκεκριμένη φωτογραφία και ανέφερε σε βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram: «Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω πρωί πρωί. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω κάτι, για κάτι τόσο σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε και σε site.

Θα σας το βάλω και εδώ πέρα πάνω. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσω μηνύσεις, αγωγές; Τι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά πραγματικά, όλα αυτά που κάνετε… Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά».