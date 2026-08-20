«Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 18χρονου που μαχαιρώθηκε στον Άγιο Δημήτριο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 18χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από μαχαίρι κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε στον Άγιο Δημήτριο, ενώ κατευθυνόταν προς την προπόνηση της ποδοσφαιρικής του ομάδας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 23χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 18χρονος, ο 23χρονος τον πλησίασε και του ζήτησε να του παραδώσει όσα είχε πάνω του. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Ο 18χρονος περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν: «Δεν γνωρίζω τον 23χρονο. Αποπειράθηκε να με ληστέψει. Περπατούσα στον δρόμο και μου ζήτησε τα υπάρχοντά μου, ό,τι είχα πάνω μου. Εγώ τότε προσπάθησα να αμυνθώ».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 18χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, ένα στο κεφάλι ή στο πρόσωπο και ένα στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να του γίνουν 10 ράμματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η περιγραφή του πατέρα του 18χρονου

Ο πατέρας του νεαρού, μιλώντας στον ANT1, περιέγραψε την επίθεση που, όπως ανέφερε, δέχθηκε ο γιος του: «Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει “δώσε μου ό,τι έχεις”, του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό πάλεψαν, του έφυγε η τσάντα από την πλάτη, που είχε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, και του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 23χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο από τον τραυματία.

Τη σκηνή αντιλήφθηκε ένας διερχόμενος οδηγός δικύκλου, ο οποίος ακολούθησε τον 23χρονο και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ANT1 όσα είδε: «Εγώ νόμιζα ότι ήταν φίλοι. Μόλις βγήκαν στη Μενελάου, σε μία απόσταση 60-70 μέτρων, πιάστηκαν στα χέρια και αυτό το παιδί που δέχθηκε τη μαχαιριά φώναζε: “Βοήθεια, βοήθεια, με μαχαίρωσε”, και ο άλλος το έβαλε στα πόδια».

Γιατρός της γειτονιάς έδωσε τις πρώτες βοήθειες

Λίγο μετά την επίθεση, μία γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή και είναι γιατρός είδε τον 18χρονο αιμόφυρτο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως ανέφερε: «Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες, έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει. Ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο του 23χρονου.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στον ANT1: «Γενικά, σε αυτήν την περιοχή συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Συνήθως, από ό,τι έχω μάθει, γίνονται για οπαδικούς λόγους».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί εκτίμηση κατοίκου και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως στοιχείο της υπόθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα δεδομένα.

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«Μαμά, τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει»

Η μητέρα του 18χρονου περιέγραψε στο Mega τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον τραυματισμένο γιο της.

«Αμέσως με κάλεσε. “Μαμά, τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει”. Κοιτάω το τηλέφωνο, λέω “είναι ο γιος μου; Είναι κάποια φάρσα;”. Μου λέει “μαμά, τρέχα”. Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας».

Η ίδια υποστήριξε ότι ο γιος της κινδύνευσε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Δεν με ενδιαφέρει εάν ήθελε να τον ληστέψει, τι ήταν. Πήγε να τον σκοτώσει. Πήγαινε για προπόνηση. Όπως περπατούσε το παιδί στον δρόμο, λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο, δηλαδή σε δύο-τρία λεπτά θα έφτανε, βγήκε ο άλλος από πίσω, με το έτσι θέλω, να του αφαιρέσει τη ζωή».

Η μητέρα του 18χρονου εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία της για το περιστατικό και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει. «Σήμερα τη γλίτωσε το παιδί μου. Αύριο, μεθαύριο; Άλλο παιδί; Μία γιαγιά; Ένας παππούς; Κακή μέρα, κακή στιγμή, παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή. Όμως ζει, δόξα τω Θεώ, είναι εκτός κινδύνου».

Η έρευνα των Αρχών

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων και σωματική βλάβη.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποιο ήταν το κίνητρο του συλληφθέντος. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις καταθέσεις του 18χρονου, των συγγενών του και αυτοπτών μαρτύρων.

Ο 18χρονος εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και να μην εμπνέει ανησυχία.