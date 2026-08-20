Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία – 20-30 εκατ. ευρώ η αξία του ακινήτου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα, το Κάστρο Strancally, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία.

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Διεθνή Νέα

Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, με την εταιρεία του να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο αριθμό αγωγών για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών. Φωτογραφία αρχείου: Reuters/Nathan Howard
πηγή: Reuters/Nathan Howard
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta, αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα στη νοτιοανατολική Ιρλανδία.
  • Πρόκειται για το Κάστρο Strancally στην κομητεία Ουότερφορντ, του οποίου η αξία εκτιμάται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Ο Ζούκερμπεργκ και η οικογένειά του δήλωσαν «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

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O διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε έναν ποταμό στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally, που βρίσκεται στην κομητεία Ουότερφορντ (νότια) από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.

Το Strancally χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν πέτρινο, τριώροφο πύργο, με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με ένα κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.

Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένας εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.

πηγή: Patrick Kenealy/Reuters
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