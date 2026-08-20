Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγια Τριάδα στο Κορωπί.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:00. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.