Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγια Τριάδα στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:00. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.