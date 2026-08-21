Ατλέτικο Μαδρίτης: Προχωρούν οι επαφές με την Τσέλσι για τον Νίκολας Τζάκσον

Την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι επιδιώκει η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον αθλητικό διευθυντή των «ροχιμπλάνκος», Ματέου Αλεμάνι, να μεταβαίνει στο Λονδίνο με στόχο να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για τον Σενεγαλέζο επιθετικό.

Η Ατλέτικο αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, καθώς ο Αλεξάντερ Σέρλοτ παραμένει τραυματίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες.

Ο Τζάκσον αποτελεί πλέον μία από τις βασικές επιλογές της ισπανικής ομάδας, η οποία γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του από την παρουσία του στη LaLiga με τη Βιγιαρεάλ.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης του Αλεμάνι στο Λονδίνο δεν θεωρείται τυχαία. Ο παράγοντας της Ατλέτικο βρέθηκε την Τετάρτη στο «Μετροπολιτάνο» για την αναμέτρηση με τη Μάλαγα και την επόμενη ημέρα ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα, προκειμένου να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με την Τσέλσι.

Στο τραπέζι ο δανεισμός

Το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις είναι το οικονομικό. Μετά και τη σημαντική επένδυση για την απόκτηση του Κριστιάν Ρομέρο, η Ατλέτικο έχει περιορισμένα περιθώρια και εξετάζει μια λύση που δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μαδριλένοι προκρίνουν το ενδεχόμενο δανεισμού του Τζάκσον, με την ελπίδα ότι η Τσέλσι θα αναλάβει μέρος του μισθολογικού του κόστους.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Τζάκσον αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου και φέρεται να βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία, όπου είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ.

Στην Ατλέτικο εκτιμούν ότι η επιθυμία του 25χρονου επιθετικού μπορεί να διευκολύνει τις επαφές με την Τσέλσι. Την ίδια ώρα, η αγγλική ομάδα φέρεται διατεθειμένη να μειώσει το ρόστερ της, ιδιαίτερα στην επιθετική γραμμή, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία των Μαδριλένων για την έκβαση της υπόθεσης.