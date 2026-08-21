Ατλέτικο Μαδρίτης: Προχωρούν οι επαφές με την Τσέλσι για τον Νίκολας Τζάκσον

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιδιώκει την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι, με τον αθλητικό διευθυντή Ματέου Αλεμάνι να βρίσκεται στο Λονδίνο για διαπραγματεύσεις. Η ισπανική ομάδα αναζητά ενίσχυση στην επίθεση, προκρίνοντας τη λύση του δανεισμού λόγω οικονομικών περιορισμών, ενώ η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ισπανία θεωρείται καθοριστική.

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Αθλητισμός

Νίκολας Τζάκσον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιδιώκει την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι, με τον αθλητικό διευθυντή Ματέου Αλεμάνι να μεταβαίνει στο Λονδίνο για διαπραγματεύσεις.
  • Η Ατλέτικο αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί «αγκάθι», με τους Μαδριλένους να προκρίνουν το ενδεχόμενο δανεισμού του Τζάκσον.
  • Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία, ενώ η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να μειώσει το ρόστερ της, ενισχύοντας την αισιοδοξία της Ατλέτικο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι επιδιώκει η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον αθλητικό διευθυντή των «ροχιμπλάνκος», Ματέου Αλεμάνι, να μεταβαίνει στο Λονδίνο με στόχο να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για τον Σενεγαλέζο επιθετικό.

Η Ατλέτικο αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, καθώς ο Αλεξάντερ Σέρλοτ παραμένει τραυματίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες.

Ο Τζάκσον αποτελεί πλέον μία από τις βασικές επιλογές της ισπανικής ομάδας, η οποία γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του από την παρουσία του στη LaLiga με τη Βιγιαρεάλ.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης του Αλεμάνι στο Λονδίνο δεν θεωρείται τυχαία. Ο παράγοντας της Ατλέτικο βρέθηκε την Τετάρτη στο «Μετροπολιτάνο» για την αναμέτρηση με τη Μάλαγα και την επόμενη ημέρα ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα, προκειμένου να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με την Τσέλσι.

Στο τραπέζι ο δανεισμός

Το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις είναι το οικονομικό. Μετά και τη σημαντική επένδυση για την απόκτηση του Κριστιάν Ρομέρο, η Ατλέτικο έχει περιορισμένα περιθώρια και εξετάζει μια λύση που δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μαδριλένοι προκρίνουν το ενδεχόμενο δανεισμού του Τζάκσον, με την ελπίδα ότι η Τσέλσι θα αναλάβει μέρος του μισθολογικού του κόστους.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Τζάκσον αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου και φέρεται να βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία, όπου είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ.

Στην Ατλέτικο εκτιμούν ότι η επιθυμία του 25χρονου επιθετικού μπορεί να διευκολύνει τις επαφές με την Τσέλσι. Την ίδια ώρα, η αγγλική ομάδα φέρεται διατεθειμένη να μειώσει το ρόστερ της, ιδιαίτερα στην επιθετική γραμμή, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία των Μαδριλένων για την έκβαση της υπόθεσης.

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