Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2: Από το 2-0 στην ψυχρολουσία του 90+6, δείτε τα γκολ

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από μια μεγάλη νίκη, όμως την είδε να χάνεται μέσα από τα χέρια του στο φινάλε.

Ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους «πράσινους» με δύο εξαιρετικά γκολ στο 55’ και το 61’, αλλά η Χράντετς Κράλοβε δεν τα παράτησε. Ο Ουμάρ χτύπησε στο 89’ και ξανά στο 90’+6’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και μετατρέποντας τη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου στην Τσεχία σε παιχνίδι δίχως περιθώρια για λάθη.

Οι «πράσινοι» μπήκαν επιθετικά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους, όταν από κατά μέτωπο επίθεση του Λιβάι Γκαρσία, ο Τσεχ πρόλαβε να βάλει κόντρα στο πλασέ του που είχε πορεία προς τα μέσα κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Τσάπρα με τραυματισμό, με τον Κάτρη να παίρνει τη θέση του, ενώ στο 27’ από ασυνεννοησία των Πένια και Καμαρά στο όριο της περιοχής, ο Μίχαλικ σούταρε, αλλά ο Φαν Ντρόνγκελεν έβαλε την κόντρα κι έδωσε τη λύση.

Στο 34’ από νέο εύκολο λάθος του Καμαρά, ο Φαν Μπιούρεν έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Πένια. Στο 35’ ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του με το δεξί πέρασε άουτ, ενώ στο 45’+4’ από σέντρα του Κάτρη και πρώτη κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, ο Ταμπόρδα πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση απ’ την αρχή. Κι αφού έχασε δύο ευκαιρίες με τον Ταμπόρδα στο 52’ (κόντραρε στον Τσίχακ) και Τεττέη στο 54’ (απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ζάντραζιλ) ακολούθησε… καταιγίδα από τον Ανδρέα Τεττέη. Στο 55’ «χόρεψε» όλη την άμυνα της τσεχικής ομάδας και με τρομερή ενέργεια εκτέλεσε για το «πράσινο» 1-0, ενώ στο 61’ πήρε την ασίστ απ’ τον Τσιριβέγια κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον Ζάντραζιλ για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός «κάθισε» πολύ στο γήπεδο, έδωσε «αέρα» στους Τσέχους και οι παίκτες της Χράντετς τον «τιμώρησαν» με δύο «παγωμένα» γκολ του Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 και μετέτρεψαν σε «θρίλερ» της ρεβάνς στην Τσεχία.

Διαιτητής: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

Κίτρινες: 45’+1’ Αντίνο, 90’+4’ Καμαρά –

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-3-3): Πένια, Τσάπρας (24’ λ.τρ. Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (73’ Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (67’ Ντέσερς), Αντίνο (67’ Πελίστρι), Τεττέη (73’ Ραστόντερ).

ΧΡΑΝΤΕΤΣ (Ντάβιντ Χόρες, 3-4-2-1): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα (73’ Βαλέντα), Ντάντσακ (73’ Τρούμπατς), Χόρακ, Σλόντσικ (61’ Ουμάρ), Φαν Μπιούρεν (73’ Βλκανόβα), Μίχαλικ.

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης: