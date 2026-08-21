Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 38 βαθμούς

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και έως 6 μποφόρ κατά τόπους στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 34 με 36 στα νησιά του Ιονίου, τους 29 με 30 στις Κυκλάδες, τους 33 με 34 στην Κρήτη, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.