ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ρωσία κατηγορούν την Μπέρμποκ για υπέρβαση αρμοδιοτήτων στη διαδοχή Γκουτέρες

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Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους επέκριναν η Ρωσία και οι ΗΠΑ την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ, κατηγορώντας την για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού και για απόπειρα οικειοποίησης αρμοδιοτήτων που ανήκουν αποκλειστικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Μόσχα είναι «ανήσυχη» για τον «ρόλο» που προσπαθεί η πρόεδρος της ΓΣ να «επιβάλλει» και να διαδραματίσει η ίδια, τόνισε χθες Πέμπτη ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια. Απήχησε επικρίσεις της Ουάσινγκτον την προηγουμένη, όταν η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ, Τζένιφερ Λοσέτα, πρόσαψε στην Μπέρμποκ «υπέρβαση» αρμοδιοτήτων προσθέτοντας πως η συμπεριφορά της εκθέτει «υποκρισία» από πλευράς της.

Οι αντεγκλήσεις έχουν στο επίκεντρο τον ρόλο της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας στη διαδικασία επιλογής αυτής ή αυτού που θα διαδεχτεί τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στο αξίωμα στο τέλος του έτους. Οκτώ υποψήφιοι και υποψήφιες διεκδικούν τη θέση.

Ρόλο-κλειδί στη διαδικασία διαδραματίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας, που θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στις υποψηφιότητες σε ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια κατόπιν θα διοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Bei der UNO: Annalena Baerbock bringt USA und Russland gegen sich aufhttps://t.co/hUThQd1rNX — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) August 21, 2026

Η Μπέρμποκ έχει πει επανειλημμένα πως θέλει διαδικασία επιλογής «διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς, δομημένη, έγκαιρη και αξιόπιστη». Κατά την τρέχουσα πρακτική, οργάνωσε δημόσιες συζητήσεις με τους/τις υποψηφίους και απηύθυνε επιστολές στο ΣΑ για τη διαδικασία.

Αξιοσημείωτα, σε δημόσια εκδήλωση την 23η Ιουλίου, οργάνωσε έρευνα στο κοινού για τους/τις υποψηφίους. Η πρωτοβουλία αυτή πυροδότησε αντιδράσεις.

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ Λοσέτα χαρακτήρισε την άτυπη δημοσκόπηση «αθέμιτη, αδιαφανή και άνευ προηγουμένου», τονίζοντας πως οι συμμετέχοντες δεν διαδραματίζουν κανέναν ρόλο στην επιλογή ΓΓ. Αναφέρθηκε σε «ανεύθυνες» ενέργειες της προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζήτησε εξάλλου από το Συμβούλιο Ασφαλείας να μην λάβει υπόψη υποψήφιους ή υποψήφιες που δεν συμμετείχαν στον διάλογο με τη ΓΣ. Η κ. Λοσέτα αντέταξε πως το ΣΑ μπορεί να εξετάσει όποια υποψηφιότητα κρίνει.

Όπως το βλέπει η κ. Λοσέτα, η Αναλένα Μπέρμποκ μοιάζει να θεωρεί τον εαυτό της «διπλωμάτισσα σούπερ σταρ» κι εμμέσως πλην σαφώς να θέτει υπό αμφισβήτηση τις μεθόδους του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Οι ενέργειες της προέδρου αποκαλύπτουν υποκρισία και δεν περιποιούν τιμή στο έργο της Γενικής Συνέλευσης ευρύτερα», πρόσθεσε.