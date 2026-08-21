ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η πίεση στην Κούβα – Νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και αυστηρότεροι έλεγχοι

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Νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της Κούβας επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, εντείνοντας την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Αβάνα, ενώ παράλληλα αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί.

Τα αμερικανικά υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών ανακοίνωσαν την Πέμπτη νέες κυρώσεις σε εννέα κρατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης, της μεταλλουργίας και των κατασκευών, καθώς και στην ηγεσία του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας με τους Λαούς (ICAP).

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το ICAP ότι υποστηρίζει ένα «ανατρεπτικό δίκτυο» στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες.

Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ακόμη ότι η κουβανική κυβέρνηση επιχείρησε πρόσφατα να αξιοποιήσει τις εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, μεταφέροντας στην Αβάνα διεθνείς υποστηρικτές του καθεστώτος.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψει σε μια «εχθρική ξένη δύναμη», όπως χαρακτηρίζει την Κούβα, να αξιοποιεί τις ελευθερίες που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση των πολιτικών της.

Οι νέες κυρώσεις και οι εταιρείες που πλήττονται

Οι κυρώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, εταιρεία παραγωγής νικελίου, επιχειρήσεις εισαγωγής βαρέος βιομηχανικού εξοπλισμού, εταιρεία διαχείρισης ορυκτών πόρων και το κουβανικό υπουργείο Κατασκευών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης εταιρεία που παρέχει Κουβανούς εργαζομένους σε ξένες επιχειρήσεις, καθώς και δύο εταιρείες που εισάγουν οχήματα, ανταλλακτικά και οικοδομικά υλικά.

Παράλληλα, οι αμερικανικές κυρώσεις επεκτείνονται στην ηγεσία του ICAP, μεταξύ άλλων στον πρόεδρό του Φερνάντο Γκονζάλες Γιορτ, ο οποίος είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ για κατασκοπεία και απελευθερώθηκε το 2014 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.

US imposes more sanctions on Cuba, including mining sector https://t.co/d1RfW6s5jE https://t.co/d1RfW6s5jE — Reuters (@Reuters) August 21, 2026

Ενισχύονται οι έλεγχοι σε Αμερικανούς ταξιδιώτες

Η κλιμάκωση της πίεσης δεν περιορίζεται στις οικονομικές κυρώσεις, καθώς οι αμερικανικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε πολίτες που επιστρέφουν από την Κούβα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αρκετοί Αμερικανοί που είχαν ταξιδέψει στο νησί για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τα γενέθλια του Φιντέλ Κάστρο υποβλήθηκαν σε ενισχυμένους ελέγχους κατά την επιστροφή τους στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ορισμένοι τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση, ενώ οι αρχές κατάσχεσαν για έλεγχο κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Οι περισσότεροι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι και τους επετράπη να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για δευτερογενή έλεγχο δεκάδων ακτιβιστών που θα επέστρεφαν από την Κούβα, όμως τελικά πολύ λιγότεροι κρίθηκε ότι πληρούσαν τα κριτήρια για ενισχυμένη ανάκριση.

US ramps up Cuba sanctions, detentions of Americans returning from island. pic.twitter.com/RVBRpAuw8d — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 20, 2026

Απειλές διώξεων σε περίπτωση παραβίασης των κυρώσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι όσοι ελέγχθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διώξεις εάν διαπιστωθεί παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Οι περιορισμοί απαγορεύουν συναλλαγές Αμερικανών με επιχειρήσεις που ανήκουν ή ελέγχονται από την κουβανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων και καταστημάτων.

Παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με τα κινητά τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και τα tablets που κατασχέθηκαν προσωρινά.

Η Αβάνα καταγγέλλει «σκόπιμη» οικονομική πίεση

Η κουβανική κυβέρνηση απέρριψε τις νέες κυρώσεις, με τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ να κατηγορεί την Ουάσινγκτον και τον Μάρκο Ρούμπιο ότι επιδιώκουν σκόπιμα να πλήξουν την οικονομία της χώρας και να περιορίσουν τη δυνατότητα παροχής βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό.

Ο Ροντρίγκεζ υπερασπίστηκε επίσης το ICAP, υποστηρίζοντας ότι εδώ και δεκαετίες προωθεί τη φιλία, τη διεθνή αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.

The #US Secretary of State continues to punish Cuban companies with the deliberate purpose of harming our economy and prevent the government of #Cuba from guaranteeing basic services for the population, which are already faced with a critical situation as a result of the… pic.twitter.com/uAmm1UVLRX — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 20, 2026

Βαθαίνει η ενεργειακή κρίση

Η νέα αμερικανική πολιτική εφαρμόζεται σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και ενεργειακής κρίσης στην Κούβα.

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επιδεινώσει την ενεργειακή κατάσταση, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται επίσης σε φάρμακα και βασικά αγαθά.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι δημόσιες συγκοινωνίες, την ώρα που ο τουρισμός, ένας από τους βασικούς πυλώνες της κουβανικής οικονομίας, βρίσκεται σε έντονη κάμψη.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Αβάνα, εντάσσοντας την Κούβα στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.