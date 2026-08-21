Δυτική Όχθη: Επτά χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών

Να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και να αποσύρει άμεσα την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση περισσότερων από 1.200 κατοικιών στο έργο E1 καλούν το Ισραήλ η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι επτά χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του σχεδίου στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και στην εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών.

«Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των εποίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική», επισημαίνουν οι κυβερνήσεις των επτά χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Joint statement from the leaders of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway and Canada. pic.twitter.com/eoVzRYAwHV — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 20, 2026

Υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών

Οι επτά χώρες προειδοποίησαν ότι το σχέδιο E1 «θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών», καθώς, όπως υποστηρίζουν, θα πλήξει την εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, προειδοποίησε ότι «ο E1 θα έκοβε τη Δυτική Όχθη στα δύο, θα διαχώριζε τις παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από εκείνες στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την ανατολική Ιερουσαλήμ από το παλαιστινιακό έδαφος», υπογραμμίζοντας ότι αυτό «θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών».

«Οι ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Καλώ την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιο E1 και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών», συμπλήρωσε.

🇮🇱 The Israeli government’s decision to launch tenders for over 1,200 housing units in the E1 area is unacceptable. It jeopardizes the prospects for peace and security that we all want for Israelis and Palestinians. E1 would cut the West Bank in two, separating Palestinian… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 20, 2026

Το σχέδιο E1 και οι νέες κατοικίες

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα E1, που προβλέπει την ανέγερση κάπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ και στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το ισραηλινό υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο του έργου, κατά την ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ειρήνη Τώρα και δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, με άλλα λόγια οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρίνουν εξάλλου ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του εποικισμού θα συνεχίσουν να «υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή». Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών E1 είναι «απαράδεκτη», επιμένουν.

Προειδοποίηση προς τις εταιρείες

Οι επτά χώρες προειδοποιούν επίσης τις εταιρείες που θα εμπλακούν.

«Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξετάσουν την υποβολή προσφορών για να αναλάβουν κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες, από νομική σκοπιά και για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», τονίζουν στην κοινή ανακοίνωση.