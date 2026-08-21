Πακιστάν: Στο νοσοκομείο ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χαν κατόπιν δικαστικής εντολής

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου, ικανοποιώντας αίτημα του κόμματός του που υποστηρίζει την επιδείνωση της υγείας του. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ως ένα πιθανό βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ του κόμματος του Χαν και του στρατιωτικού κατεστημένου, με το οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση από την απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία το 2022.

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Διεθνή Νέα

Πακιστάν
(REUTERS/Akhtar Soomro)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αυτή την εβδομάδα.
  • Η μεταφορά του ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των υποστηρικτών του για την επιδεινωμένη υγεία του και εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Ωστόσο, το κόμμα του Χαν θα προχωρήσει κανονικά στην πανεθνική πορεία που έχει προγραμματίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου, με αιτήματα την πρόσβαση στον Χαν και την απελευθέρωσή του.

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, για ιατρικές εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των υποστηρικτών του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του.

Η μεταφορά του έγινε έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αυτή την εβδομάδα και εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ του κόμματος του Χαν και του ισχυρού στρατιωτικού κατεστημένου του Πακιστάν, με το οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση από την απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία το 2022.

«Ο πρώην πρωθυπουργός Ίμραν Χαν μεταφέρθηκε από τις φυλακές Αντιάλα στο νοσοκομείο Shifa International στην Ισλαμαμπάντ, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου», ανέφερε σε μήνυμά του προς δημοσιογράφους το κόμμα του, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η υγεία του έχει επιδεινωθεί στη φυλακή και ότι έχει υποστεί σημαντική απώλεια όρασης στο δεξί του μάτι. Η κυβέρνηση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν δείξει κάποια κατάσταση που να απαιτεί άμεση θεραπεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν είχε διατάξει την Τρίτη τη μεταφορά του 73χρονου Χαν στο νοσοκομείο Shifa International εντός 48 ωρών, καθώς και την πρόσβασή του σε ιατρικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει και ο προσωπικός του γιατρός.

Σε δηλώσεις του στο Reuters την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του PTI, Ζουλφικάρ Μπουχάρι, χαρακτήρισε την απόφαση «νέα αχτίδα ελπίδας». Ωστόσο, ανέφερε ότι το κόμμα θα προχωρήσει κανονικά στην πανεθνική πορεία που έχει προγραμματίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου, με αιτήματα την πρόσβαση στον Χαν, την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών που τον αφορούν και την απελευθέρωσή του.

Ο Ίμραν Χαν βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2023. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του έχουν πολιτικά κίνητρα, κατηγορία που απορρίπτει η κυβέρνηση.

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