Πακιστάν: Στο νοσοκομείο ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χαν κατόπιν δικαστικής εντολής

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, για ιατρικές εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των υποστηρικτών του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του.

Η μεταφορά του έγινε έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αυτή την εβδομάδα και εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ του κόμματος του Χαν και του ισχυρού στρατιωτικού κατεστημένου του Πακιστάν, με το οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση από την απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία το 2022.

Breaking News: Footage of Pakistan’s Former Prime Minister Imran Khan being shifted from jail to Shifa International Hospital. pic.twitter.com/ELdI5xcN76 — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) August 20, 2026

«Ο πρώην πρωθυπουργός Ίμραν Χαν μεταφέρθηκε από τις φυλακές Αντιάλα στο νοσοκομείο Shifa International στην Ισλαμαμπάντ, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου», ανέφερε σε μήνυμά του προς δημοσιογράφους το κόμμα του, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η υγεία του έχει επιδεινωθεί στη φυλακή και ότι έχει υποστεί σημαντική απώλεια όρασης στο δεξί του μάτι. Η κυβέρνηση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν δείξει κάποια κατάσταση που να απαιτεί άμεση θεραπεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν είχε διατάξει την Τρίτη τη μεταφορά του 73χρονου Χαν στο νοσοκομείο Shifa International εντός 48 ωρών, καθώς και την πρόσβασή του σε ιατρικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει και ο προσωπικός του γιατρός.

Σε δηλώσεις του στο Reuters την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του PTI, Ζουλφικάρ Μπουχάρι, χαρακτήρισε την απόφαση «νέα αχτίδα ελπίδας». Ωστόσο, ανέφερε ότι το κόμμα θα προχωρήσει κανονικά στην πανεθνική πορεία που έχει προγραμματίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου, με αιτήματα την πρόσβαση στον Χαν, την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών που τον αφορούν και την απελευθέρωσή του.

Jailed former Pakistan PM Imran Khan would not confront the military or army chief Asim Munir if freed, his aide Zulfikar Bukhari told Reuters, signaling a possible path to reconciliation https://t.co/7LvlE69y0N pic.twitter.com/9xyg19Dnjt — Reuters Asia (@ReutersAsia) August 20, 2026

Ο Ίμραν Χαν βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2023. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του έχουν πολιτικά κίνητρα, κατηγορία που απορρίπτει η κυβέρνηση.