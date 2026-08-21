Ισημερινός: Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στον βόρειο Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, εν μέσω έξαρσης βίας και εγκληματικότητας στη χώρα. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της συμμαχίας «Ασπίδα της Αμερικής», αποσκοπούν στην καταπολέμηση συμμοριών που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών, οι οποίες χρησιμοποιούν τα λιμάνια του Ισημερινού για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες, ο δείκτης ανθρωποκτονιών στη χώρα κατέγραψε ρεκόρ το 2025.

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Διεθνή Νέα

Ισημερινός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγουν ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της διακίνησης ναρκωτικών στον βόρειο Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.
  • Ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσμεράλδας, Χουάν Χαραμίγιο, δήλωσε ότι «είμαστε μαζί με την 7η ομάδα του στρατού των ΗΠΑ» στον αγώνα κατά της ναρκοτρομοκρατίας. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας.
  • Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο ανακοίνωσε την άφιξη δυο αμερικανικών πολεμικών πλοίων και τριών ελικοπτέρων Black Hawk για τον έλεγχο θαλάσσιων ζωνών. Η χώρα αντιμετωπίζει έξαρση βίας, με τον δείκτη ανθρωποκτονιών να έχει φτάσει σε ρεκόρ το 2025.

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Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγουν ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της διακίνησης ναρκωτικών στο βόρειο Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Οι δύο χώρες πραγματοποιούν εδώ και μήνες κοινές επιχειρήσεις εναντίον έκνομων οργανώσεων στη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση βίας και εγκληματικότητας.

«Είμαστε μαζί με την 7η ομάδα του στρατού των ΗΠΑ», δήλωσε προχθές Τετάρτη ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσμεράλδας, Χουάν Χαραμίγιο, αναφερόμενος σε μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων ειδικευμένη -μεταξύ άλλων- στον ανορθόδοξο πόλεμο και την καταστολή εξεγέρσεων.

«Συνεργαζόμαστε στον αγώνα κατά της ναρκοτρομοκρατίας», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ή από πότε βρίσκονται εκεί.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας και εντάσσονται στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», μιας συμμαχίας με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Στη συμμαχία συμμετέχουν περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η παράκτια επαρχία Εσμεράλδας βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα βίας, με δολοφονίες, απαγωγές και εκβιασμούς να αποδίδονται σε συμμορίες που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας στον Ειρηνικό για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την άφιξη δυο αμερικανικών πολεμικών πλοίων και τριών ελικοπτέρων Black Hawk για να ελέγχονται ορισμένες θαλάσσιες ζώνες και παραθαλάσσιες πόλεις του Ισημερινού.

Η κυβέρνηση του προέδρου της Δεξιάς, Ντανιέλ Νομπόα, έχει αποδυθεί σε «πόλεμο» εναντίον της εγκληματικότητας αφού ανέλαβε την εξουσία το 2023, χωρίς ωστόσο αυτό να κάμπτει το κύμα βίας: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα, άλλοτε όαση ηρεμίας στην περιοχή, κατέγραψε ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τις 52 ανά 100.000 κατοίκους.

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