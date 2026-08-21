Ισημερινός: Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγουν ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της διακίνησης ναρκωτικών στο βόρειο Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Οι δύο χώρες πραγματοποιούν εδώ και μήνες κοινές επιχειρήσεις εναντίον έκνομων οργανώσεων στη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση βίας και εγκληματικότητας.

«Είμαστε μαζί με την 7η ομάδα του στρατού των ΗΠΑ», δήλωσε προχθές Τετάρτη ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσμεράλδας, Χουάν Χαραμίγιο, αναφερόμενος σε μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων ειδικευμένη -μεταξύ άλλων- στον ανορθόδοξο πόλεμο και την καταστολή εξεγέρσεων.

«Συνεργαζόμαστε στον αγώνα κατά της ναρκοτρομοκρατίας», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ή από πότε βρίσκονται εκεί.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας και εντάσσονται στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», μιας συμμαχίας με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Στη συμμαχία συμμετέχουν περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η παράκτια επαρχία Εσμεράλδας βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα βίας, με δολοφονίες, απαγωγές και εκβιασμούς να αποδίδονται σε συμμορίες που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας στον Ειρηνικό για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την άφιξη δυο αμερικανικών πολεμικών πλοίων και τριών ελικοπτέρων Black Hawk για να ελέγχονται ορισμένες θαλάσσιες ζώνες και παραθαλάσσιες πόλεις του Ισημερινού.

#ATENCION | El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, se reunió el martes 18 de agosto de 2026 en Quito con el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, para consolidar estrategias operativas y de inteligencia contra el… pic.twitter.com/wQcn0zCfnr — CENTRO Digital (@radiocentroec) August 19, 2026

Η κυβέρνηση του προέδρου της Δεξιάς, Ντανιέλ Νομπόα, έχει αποδυθεί σε «πόλεμο» εναντίον της εγκληματικότητας αφού ανέλαβε την εξουσία το 2023, χωρίς ωστόσο αυτό να κάμπτει το κύμα βίας: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα, άλλοτε όαση ηρεμίας στην περιοχή, κατέγραψε ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τις 52 ανά 100.000 κατοίκους.