Κύπρος: Άγρια επίθεση σε βάρος διανομέα στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα σοβαρό επεισόδιο σε βάρος διανομέα φαγητού στην Κύπρο καταγράφηκε σε βίντεο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις περίπου 17:45 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, την ώρα που όλα τα οχήματα περίμεναν σε φανάρι.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το RoadReportCY, φαίνεται ο διανομέας δίπλα στο πεσμένο ποδήλατό του και στον εξοπλισμό του, ενώ στο σημείο βρίσκεται σταματημένη μια μαύρη BMW X3. Δεν έχει γίνει σαφές τι έχει προηγηθεί.

Πάντως, ακολουθεί συμπλοκή δίπλα στο όχημα, η οποία συνεχίζεται στη νησίδα του δρόμου.

Στις εικόνες καταγράφονται χτυπήματα και κλωτσιές σε βάρος του διανομέα, ο οποίος προσπαθεί να αμυνθεί και να ανταποδώσει, ενώ στη συνέχεια εμπλέκεται και δεύτερο άτομο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RoadReport.CY (@roadreportcy)

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο RoadReportCY, ενώ ο διανομέας περνούσε με το ποδήλατό του δίπλα από τα σταματημένα οχήματα, επιβάτης της BMW φέρεται να τον άρπαξε από την τσάντα διανομής και να τον έριξε στο έδαφος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής επίσημη καταγγελία για το περιστατικό. Ωστόσο, η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.