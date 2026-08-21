Συρία: Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος – Η ανακοίνωση του Κούρδου ηγέτη

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Στην ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης των κουρδικών θεσμών στο συριακό κράτος, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τη Δαμασκό, προχώρησε σήμερα ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Μαζλούμ Αμπντί.

«Η φάση ενσωμάτωσης των στρατιωτικών και διοικητικών θεσμών όπως και των θεσμών ασφαλείας στους εθνικούς κρατικούς θεσμούς ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS), που αποτελούνται ως επί το πλείστον από Κούρδους, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία.

«Αρχίζουμε στο εξής μια νέα φάση», δήλωσε.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο, προβλέποντας την ενσωμάτωση των θεσμών που ελέγχονταν από τους Σύρους Κούρδους στην κεντρική διοίκηση της χώρας.

Η συμφωνία ακολούθησε μια περίοδο έντασης και ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και των κυβερνητικών στρατευμάτων, με τις κουρδικές δυνάμεις να χάνουν σημαντικά εδάφη κατά τη διάρκεια των μαχών.

Κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024), οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, πήραν τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας.

Ωστόσο, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε, υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της βόρειας Συρίας.

Η συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως, διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής.