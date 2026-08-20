Αρχαιολογικό μυστήριο: Ανακαλύφθηκε εμπορικό κέντρο 1.300 ετών κάτω από τερματικό σταθμό λεωφορείων

Πίσω από τις καθημερινές μας διαδρομές και την πολύβουη ζωή των σύγχρονων πόλεων, κρύβονται συχνά μυστικά που περιμένουν αιώνες για να έρθουν στο φως.

Μια τέτοια αναπάντεχη αποκάλυψη καταγράφηκε πρόσφατα στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι το παρελθόν μπορεί να βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια μας. Όλα ξεκίνησαν με ένα συνηθισμένο έργο υποδομής, το οποίο όμως μετατράπηκε γρήγορα σε ένα αρχαιολογικό θρίλερ.

Μια συνηθισμένη σωστική ανασκαφή πριν από την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού λεωφορείων στο Ραμάτ Γκαν του Ισραήλ, έφερε στο φως μια αναπάντεχη ανακάλυψη: Ένα βιομηχανικό και εμπορικό συγκρότημα που χρονολογείται 1.300 χρόνια πίσω, στην πρώιμη ισλαμική περίοδο.

Σκάβοντας για αρκετούς μήνες στο πάρκινγκ του Σταδίου Γουίντερ (Winter Stadium) της πόλης, αρχαιολόγοι από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) ανακάλυψαν στοιχεία για εργαστήρια, εμπόριο και έντονη οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Γιοάβ Αρμπέλ, έναν από τους διευθυντές της ανασκαφής, αυτό το εύρημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στις οικονομικές δραστηριότητες των Χαλιφάτων των Ομεϋαδών και, μετέπειτα, των Αββασιδών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως μόνο ένα μέρος του συγκροτήματος, αφήνοντας το πραγματικό του μέγεθος και τον σκοπό του τυλιγμένα στο μυστήριο.

Αναπάντεχη ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα τεράστιο εμπορικό συγκρότημα της πρώιμης ισλαμικής περιόδου

«Περιμέναμε να βρούμε αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά όχι ένα ολόκληρο εμπορικό και βιομηχανικό συγκρότημα του 7ου και 8ου αιώνα μ.Χ.», σημείωσε ο Αρμπέλ, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής μαζί με τον Λιόρ Ράουχμπεργκερ (Lior Rauchberger), τονίζοντας ότι η ανακάλυψη ήταν εντελώς απρόσμενη.

«Όλο το συγκρότημα είναι τόσο καλά οργανωμένο, που είναι σαφές ότι σχεδιάστηκε από μηχανικούς και ότι, κατά πάσα πιθανότητα, υπήρχε κρατική ανάμειξη».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το συγκρότημα διαθέτει ένα δίκτυο ευθύγραμμων δρόμων που τέμνονται σε ορθές γωνίες 90 μοιρών και πλαισιώνονται από δωμάτια, τα οποία κάποτε λειτουργούσαν ως καταστήματα ή αποθήκες.

Το συγκρότημα περιλάμβανε επίσης σοβατισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλους κλιβάνους κεραμικής (καμίνια), καθώς και κατασκευές που προφανώς χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ή την επεξεργασία υγρών, αν και οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει ποιες ακριβώς ουσίες αφορούσαν.

Μια ακμάζουσα εμπορική συνοικία που εξαφανίστηκε τον ένατο αιώνα

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής χρονολόγησης με τη μέθοδο του ραδιοάνθρακα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη συνοικία ήκμασε για σχεδόν 150 χρόνια κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας των Ομεϋαδών και, μετέπειτα, των Αββασιδών, προτού εγκαταλειφθεί κατά το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα μ.Χ., για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.

Βασιζόμενος στην τρέχουσα έρευνα, ο Αρμπέλ σημείωσε ότι το συγκρότημα τελικά κατοικήθηκε ξανά. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των Φατιμιδών, ο χώρος απέκτησε έναν πιο οικιακό χαρακτήρα, καθώς κτίρια κατοικιών και παραδοσιακοί φούρνοι (ταμπούν) κατασκευάστηκαν πάνω από τα ερείπια του παλαιότερου βιομηχανικού συγκροτήματος.

Αυτός ο μεταγενέστερος οικισμός επιβίωσε μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα μ.Χ., περίπου την εποχή της Πρώτης Σταυροφορίας και της κατάκτησης της περιοχής από τους Σταυροφόρους.

Αρχαίος εμπορικός κόμβος πάνω σε μια μεγάλη λεωφόρο της ισλαμικής εποχής

Παρόμοιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν ανακαλυφθεί και σε άλλα μέρη στο Ισραήλ, τη Συρία και τον Λίβανο, αλλά συγκροτήματα τέτοιας κλίμακας συνδέονται συνήθως με μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυτό το συγκρότημα ήταν μοναδικό λόγω της τοποθεσίας του, καθώς βρισκόταν κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου που κάποτε συνέδεε τη Γιάφα, τη Ράμλα (που υπήρξε πρωτεύουσα της περιοχής) και την Ιερουσαλήμ.

Αυτή η λεωφόρος, μια σημαντική αρτηρία της ισλαμικής περιόδου, πιθανότατα εξυπηρετούσε ταξιδιώτες και εμπόρους που μετακινούνταν σε αυτή τη ζωτικής σημασίας διαδρομή.

Οι ερευνητές της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν το συγκρότημα έστελνε προϊόντα σε άλλες περιοχές, καθώς και για να ταυτοποιήσουν τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων.

Δεκάδες τεχνουργήματα αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή στο αρχαίο συγκρότημα

Εκτός από τα κατάλοιπα των κτιρίων, οι ερευνητές ανακάλυψαν δεκάδες πήλινα αγγεία και ανέπαφους λυχνούς λαδιού, μαζί με νομίσματα, θραύσματα γυάλινων σκευών, κομμάτια χάλκινων επιτραπέζιων σκευών και σύνεργα καλλωπισμού.

Σιδερένιες κεφαλές από αξίνες, ένα δρεπάνι και πλήθος καρφιών που βρέθηκαν στον χώρο προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες για τον πολιτισμό, το εμπόριο και την οικονομία της περιόδου. Αυτά τα τεχνουργήματα βοήθησαν τους ερευνητές να χρονολογήσουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με μεγάλη ακρίβεια.

Ποιοι ζούσαν και εργάζονταν στο μυστηριώδες εμπορικό συγκρότημα

Η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των ανθρώπων που ζούσαν ή εργάζονταν στο συγκρότημα παραμένει άγνωστη. Η ευρύτερη περιοχή κατά την Πρώιμη Ισλαμική περίοδο περιλάμβανε μουσουλμανικές, χριστιανικές, σαμαρειτικές και εβραϊκές κοινότητες. Ο Αρμπέλ πιστεύει ότι οι άνθρωποι που ζούσαν και εργάζονταν στο συγκρότημα αποτελούσαν μια ποικλόμορφη ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά, η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) δεν έχει βρει ακόμη επαρκή στοιχεία για να είναι ακριβής: «Υπήρχαν μουσουλμάνοι, αλλά και πολλοί χριστιανοί, Σαμαρείτες και εβραϊκές κοινότητες. Δεν γνωρίζουμε ποιος βρισκόταν εκεί εκείνη την εποχή, καθώς δεν έχουμε εντοπίσει οίκους λατρείας ή άλλες ενδείξεις που να μας επιτρέπουν να τους ταυτοποιήσουμε».

Σύμφωνα με την IAA, η Ράμλα, η πρωτεύουσα της περιοχής, είχε πλειοψηφικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Αντίθετα, πιστεύεται ότι η περιοχή του Γιαρκόν (Yarkon) διατήρησε έναν σημαντικό πληθυσμό Σαμαρειτών, οι οποίοι προέρχονταν από κοινότητες που είχαν ακμάσει εκεί κατά τη Βυζαντινή περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι πολλά περισσότερα παραμένουν κρυμμένα κάτω από το Ραμάτ Γκαν

Οι ανασκαφές στη συγκεκριμένη τοποθεσία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αλλά ο Αρμπέλ πιστεύει ότι σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα εκτείνονται πέρα από την περιοχή που ανασκάφθηκε: «Η τοποθεσία εκτείνεται προς τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και πιθανώς και προς τα ανατολικά. Επομένως, έχουμε στα χέρια μας μόνο ένα μέρος της».

Οι ανασκαφές στον χώρο ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της κατασκευαστικής διαδικασίας για τον προγραμματισμένο τερματικό σταθμό λεωφορείων. Μια διακοπή αρκετών μηνών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου περιόρισε την έκταση της ανασκαφής, και πολλά περισσότερα παραμένουν θαμμένα πέρα από τους προστατευτικούς φράκτες.

Μετά από μια ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση, θα ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων καθώς προχωρά η κατασκευή του σταθμού. Άλλες ανασκαφές της IAA στην ευρύτερη περιοχή έχουν ήδη φέρει στο φως επιπλέον ευρήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της τοποθεσίας, ο Αρμπέλ υποδηλώνει ότι το συγκρότημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα ίσως είναι απλώς ένας κόμβος σε ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό τοπίο, το οποίο συνέδεε χωράφια, εργαστήρια και οδικά δίκτυα κατά την πρώιμη ισλαμική εποχή: «Είναι πιθανό να ανήκει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία που δεν έχουμε ακόμη στα χέρια μας», δήλωσε ο Αρμπέλ. «Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο κομμάτια της».