Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα στο νότο και πυρά στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας

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Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή των υψωμάτων Αλί αλ-Τάχερ, στο νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκριτή, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν βολές πυροβολικού κατά αγροτικών εκτάσεων νότια του χωριού Τζμπάτα αλ-Χασάμπ, στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας.

🚨 Israeli airstrikes on Ali al-Tahir heights and Doha Kafr Ruman near Dibsheh, southern Lebanon pic.twitter.com/ZKM6hGCQQ4 — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) August 20, 2026

Πηγή: Al Jazeera