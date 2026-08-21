Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα στο νότο και πυρά στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας

Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή των υψωμάτων Αλί αλ-Τάχερ, στο νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Al Jazeera.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκριτή, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν βολές πυροβολικού κατά αγροτικών εκτάσεων νότια του χωριού Τζμπάτα αλ-Χασάμπ, στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας.
🚨 Israeli airstrikes on Ali al-Tahir heights and Doha Kafr Ruman near Dibsheh, southern Lebanon pic.twitter.com/ZKM6hGCQQ4
— Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) August 20, 2026
Πηγή: Al Jazeera