Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα στο νότο και πυρά στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας

Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε πρόσφατα στα υψώματα Αλί αλ-Τάχερ στον νότιο Λίβανο, ενώ ταυτόχρονα ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν βολές πυροβολικού κατά αγροτικών εκτάσεων στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας, σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Jazeera.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή των υψωμάτων Αλί αλ-Τάχερ, στον νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Al Jazeera.
  • Την ίδια ώρα, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν βολές πυροβολικού κατά αγροτικών εκτάσεων νότια του χωριού Τζμπάτα αλ-Χασάμπ, στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας.
  • Οι επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και τα πυρά στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας σημειώθηκαν την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera.

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Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή των υψωμάτων Αλί αλ-Τάχερ, στο νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκριτή, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν βολές πυροβολικού κατά αγροτικών εκτάσεων νότια του χωριού Τζμπάτα αλ-Χασάμπ, στα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας.

Πηγή: Al Jazeera

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