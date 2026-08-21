Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 15 νομοί μετά το φονικό σεισμό – Στους 319 πλέον οι νεκροί

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες, μετά τον φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου που προκάλεσε καταστροφικές συνέπειες. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 319, με 4.500 τραυματίες και 260 αγνοούμενους, ενώ το κόστος ανοικοδόμησης εκτιμάται σε πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

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Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες, μετά τον φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου που προκάλεσε καταστροφικές συνέπειες.
  • Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 319, με περισσότερους από 4.500 τραυματίες και 260 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της UNGRD.
  • Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση πόρων για βοήθεια και αποκατάσταση, με το κόστος ανοικοδόμησης να υπολογίζεται σε πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας 15 νομούς που υπέστησαν καταστροφικές συνέπειες από το φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της κολομβιανής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (UNGRD), οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 319, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, 260 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, αυξάνοντας την αγωνία των οικογενειών τους.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει άμεσα πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, την παροχή επείγουσας βοήθειας στους πληγέντες και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στις σεισμόπληκτες περιοχές.

«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo, το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο σεισμός των 7,4 βαθμών, που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να καταγράφονται στους νομούς Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της UNGRD, 361 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 31.461 κατοικίες υπέστησαν καταστροφές και ακόμη 163.492 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

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