Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 15 νομοί μετά το φονικό σεισμό – Στους 319 πλέον οι νεκροί

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας 15 νομούς που υπέστησαν καταστροφικές συνέπειες από το φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της κολομβιανής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (UNGRD), οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 319, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, 260 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, αυξάνοντας την αγωνία των οικογενειών τους.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει άμεσα πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, την παροχή επείγουσας βοήθειας στους πληγέντες και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στις σεισμόπληκτες περιοχές.
«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.
Colombia enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, y estamos respondiendo con decisiones, presencia en el territorio y soluciones de fondo.
La magnitud de esta tragedia nos exige actuar en varios frentes al mismo tiempo: continuar la búsqueda de… pic.twitter.com/7MNddmSCjH
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo, το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο σεισμός των 7,4 βαθμών, που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να καταγράφονται στους νομούς Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της UNGRD, 361 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 31.461 κατοικίες υπέστησαν καταστροφές και ακόμη 163.492 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Colombian President Abelardo de la Espriella declared an “Economic, Social and Ecological State of Emergency” in response to the magnitude 7.4 earthquake that struck on Aug. 10.
By decree, he established a 30-day state of emergency in 15 departments to “confront the crisis and… pic.twitter.com/TcC7Ne5ORu
— teleSUR English (@telesurenglish) August 20, 2026