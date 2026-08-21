ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ για δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης – Επαναχαρακτηρίστηκε ως «παγκόσμιος τρομοκράτης»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ, επαναχαρακτηρίζοντάς την ως «Ειδικά Χαρακτηρισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη», λόγω των δεσμών της με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και της απειλής που αποτελεί για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε δέκα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν σε δίκτυο διακίνησης χρημάτων για λογαριασμό της οργάνωσης. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Χεζμπολάχ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ, επαναχαρακτηρίζοντας την οργάνωση ως «Ειδικά Χαρακτηρισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη».
  • Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δρα προς όφελος του ιρανικού καθεστώτος, υπό την καθοδήγηση της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε δέκα πρόσωπα, τα οποία κατηγορεί ότι συμμετείχαν στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναχαρακτηρίζοντας παράλληλα την οργάνωση ως «Ειδικά Χαρακτηρισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη».

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δρα προς όφελος του ιρανικού καθεστώτος, υπό την καθοδήγηση της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε δέκα πρόσωπα, τα οποία κατηγορεί ότι συμμετείχαν στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το δίκτυο χρησιμοποιεί αγγελιοφόρους που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ Λιβάνου, Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιράν, μεταφέροντας ποσά που μπορεί να φτάνουν έως και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ είχαν χαρακτηρίσει τη Χεζμπολάχ ξένη τρομοκρατική οργάνωση ήδη από το 1997. Τα νέα μέτρα αφορούν, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τις τρέχουσες δραστηριότητές της και έρχονται μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.

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