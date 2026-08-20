Νέα Υόρκη: Συνελήφθη από την ICE ο καπετάνιος του μοιραίου τουριστικού σκάφους – Δεν διέθετε άδεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, όταν τουριστικό σκάφος ανετράπη κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 27χρονη μητέρα και η μόλις πέντε μηνών κόρη της.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο 46χρονος χειριστής του σκάφους, Μανουέλ Ερνάντες, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη μεταφορά επιβατών, ενώ το σκάφος φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομη τουριστική εκδρομή.

Ο Ερνάντες συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) αφού κατά την έρευνα της Ακτοφυλακής διαπιστώθηκε πως ο 46χρονος από το Ελ Σαλβαδόρ είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, σύμφωνα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Μόλις λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, θα διασφαλίσουμε ότι θα απελαθεί σύντομα από τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο, καθώς υπήρχαν 14 επιβαίνοντες αντί για 10 που ήταν το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δεν διέθετε σωσίβια για παιδιά. Αναφέρεται επίσης πως ο συλληφθείς δεν διέθετε άδεια για τουριστικές εκδρομές στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας την ώρα που επιχειρούσε αναστροφή. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Δώδεκα διασώθηκαν, αλλά μια 27χρονη γυναίκα και το μωρό της, μόλις πέντε μηνών, βρήκαν τον θάνατο.