Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Απόδραση στο εξωτικό Μπαλί με φόντο τη φύση και… απρόσμενες παρέες

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Στο εξωτικό Μπαλί επέλεξε να περάσει μέρος του φετινού καλοκαιριού η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γοητευτική ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο νησί της Ινδονησίας, αποκαλύπτοντας εικόνες από το φυσικό τοπίο και τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ποζάρει δίπλα σε μαϊμούδες, οι οποίες φαίνεται πως αποτέλεσαν μία από τις πιο ιδιαίτερες… συναντήσεις του ταξιδιού της.

«Monkey business» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στο φωτογραφικό υλικό από την εξωτική της απόδραση.