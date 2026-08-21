Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Απόδραση στο εξωτικό Μπαλί με φόντο τη φύση και… απρόσμενες παρέες

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου επέλεξε να περάσει μέρος του καλοκαιριού στο εξωτικό Μπαλί, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από το ταξίδι της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι φωτογραφίες της γοητευτικής ηθοποιού αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο και περιλαμβάνουν ιδιαίτερες συναντήσεις με μαϊμούδες, στις οποίες αναφέρθηκε με τη φράση «Monkey business».

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Lifestyle

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο εξωτικό Μπαλί επέλεξε να περάσει μέρος του φετινού καλοκαιριού η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Η γοητευτική ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ, αποκαλύπτοντας εικόνες από το φυσικό τοπίο και τις στιγμές χαλάρωσης.
  • Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ποζάρει δίπλα σε μαϊμούδες, με τη λεζάντα «Monkey business» να δίνει έναν παιχνιδιάρικο τόνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο εξωτικό Μπαλί επέλεξε να περάσει μέρος του φετινού καλοκαιριού η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γοητευτική ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο νησί της Ινδονησίας, αποκαλύπτοντας εικόνες από το φυσικό τοπίο και τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ποζάρει δίπλα σε μαϊμούδες, οι οποίες φαίνεται πως αποτέλεσαν μία από τις πιο ιδιαίτερες… συναντήσεις του ταξιδιού της.

«Monkey business» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στο φωτογραφικό υλικό από την εξωτική της απόδραση.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nafsika (@nafsika_pan)

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