Στο Παρίσι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Συνομιλίες με τον Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία και τα διακυβεύματα στη Μέση Ανατολή

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι στις 23 και 24 Αυγούστου, συναντώμενος με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Οι συνομιλίες τους επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, στα μεγάλα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης την τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου ηλεκτρονικού αθλητισμού, αναδεικνύοντας την κοινή φιλοδοξία των δύο χωρών στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

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Διεθνή Νέα

Στο Παρίσι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία στις 23 και 24 Αυγούστου, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
  • Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η ενίσχυση των δεσμών και η «πρώτη» συνεδρίαση του «συμβουλίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας, θίγοντας μεγάλα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα.
  • Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στα «κυριότερα περιφερειακά διακυβεύματα» της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, ενώ η επίσκεψη θα ξεκινήσει με την «τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου ηλεκτρονικού αθλητισμού».

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Επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία θα πραγματοποιήσει την Κυριακή και τη Δευτέρα, 23 και 24 Αυγούστου, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν κυρίως οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου και de facto ηγέτη του βασιλείου αρχίζει μεθαύριο Κυριακή, για την «τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου ηλεκτρονικού αθλητισμού» (E-Sports World Cup), διαγωνισμού βιντεοπαιχνιδιών «παγκόσμιας εμβέλειας» που οργανώθηκε «για πρώτη φορά εκτός Σαουδικής Αραβίας», κάτι που αντανακλά «την κοινή φιλοδοξία» των δυο χωρών να μετατρέψουν «τον αθλητισμό και τον πολιτισμό» σε άξονες «της προσέγγισής τους», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Δεκέμβριο του 2024, και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας εννοούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να ενισχύσουν τους δεσμούς των δυο χωρών και θα διεξαγάγουν για «πρώτη φορά» συνεδρίαση του «συμβουλίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας.

«Οι δυο ηγέτες θα θίξουν επίσης τα μεγάλα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα» που δομούν την «εταιρική σχέση» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας, σημείωσε το Ελιζέ. Το Παρίσι και το Ριάντ έχουν υπογράψει συμφωνίες στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς της αεροναυπηγικής και της ενέργειας.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στα «κυριότερα περιφερειακά διακυβεύματα» καθώς η κατάσταση «απαιτεί στενό συντονισμό της Γαλλίας και των εταίρων της στον Κόλπο» για να προωθηθεί «η σταθερότητα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή». Το φόντο παραμένει εξαιρετικά ασταθές, με δεδομένους τους πολέμους και τις κρίσεις σε εστίες από το Ιράν ως την Υεμένη και τον Λίβανο.

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