Τραμπ: Σχέδιο για 1.000 διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους ετησίως έως το 2030

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε υπόμνημα με στόχο την επιτάχυνση των αμερικανικών διαστημικών εκτοξεύσεων και επανεισόδων. Το σχέδιο προβλέπει την αύξηση των εκτοξεύσεων σε τουλάχιστον 1.000 ετησίως έως το 2030, ενισχύοντας τις δυνατότητες των ΗΠΑ στον τομέα των διαστημικών μεταφορών και αναπτύσσοντας τη διαστημική βιομηχανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευκός Οίκος επιταχύνει τις αμερικανικές διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει σχετικό υπόμνημα.
  • Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να φτάσουν τουλάχιστον τις 1.000 διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους ετησίως έως το 2030.
  • Το υπόμνημα καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιταχύνουν την αδειοδότηση των εκτοξεύσεων και προβλέπει κίνητρα για ανάπτυξη υποδομών με τον ιδιωτικό τομέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην επιτάχυνση των αμερικανικών διαστημικών εκτοξεύσεων και επανεισόδων προχωρά ο Λευκός Οίκος, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει την Πέμπτη σχετικό υπόμνημα.

Με το νέο μέτρο, κυβερνητικές υπηρεσίες καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες, με στόχο την ενίσχυση των αμερικανικών δυνατοτήτων στον τομέα των διαστημικών μεταφορών και την περαιτέρω ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, να αυξηθούν σταδιακά οι διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους, ώστε να φτάσουν τουλάχιστον τις 1.000 ετησίως έως το 2030.

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος από τις 178 εκτοξεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, ενώ είναι περίπου δεκαπλάσιος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2013.

Το υπόμνημα καλεί τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να λάβουν μέτρα για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των διαστημικών εκτοξεύσεων, καθώς και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή κινήτρων για την από κοινού ανάπτυξη υποδομών διαστημικών μεταφορών με εταιρείες και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την επάρκεια του διαθέσιμου ασύρματου φάσματος, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την υποστήριξη του αυξανόμενου αριθμού διαστημικών εκτοξεύσεων.

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