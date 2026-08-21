Τραμπ: Σχέδιο για 1.000 διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους ετησίως έως το 2030

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Στην επιτάχυνση των αμερικανικών διαστημικών εκτοξεύσεων και επανεισόδων προχωρά ο Λευκός Οίκος, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει την Πέμπτη σχετικό υπόμνημα.

Με το νέο μέτρο, κυβερνητικές υπηρεσίες καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες, με στόχο την ενίσχυση των αμερικανικών δυνατοτήτων στον τομέα των διαστημικών μεταφορών και την περαιτέρω ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, να αυξηθούν σταδιακά οι διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδους, ώστε να φτάσουν τουλάχιστον τις 1.000 ετησίως έως το 2030.

FACT SHEET

President Donald J. Trump Launches the Golden Age of Space Transportation President Trump signed a National Security Presidential Memorandum to revitalize American space transportation leadership. The memorandum aims to enable over 1,000 launches and reentries… — whitehouse.gov News (@whgovnews) August 20, 2026

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος από τις 178 εκτοξεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, ενώ είναι περίπου δεκαπλάσιος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2013.

Το υπόμνημα καλεί τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να λάβουν μέτρα για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των διαστημικών εκτοξεύσεων, καθώς και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή κινήτρων για την από κοινού ανάπτυξη υποδομών διαστημικών μεταφορών με εταιρείες και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την επάρκεια του διαθέσιμου ασύρματου φάσματος, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την υποστήριξη του αυξανόμενου αριθμού διαστημικών εκτοξεύσεων.