USS Abraham Lincoln: Επιστρέφει στις ΗΠΑ το εξαντλημένο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου έπειτα από 9 μήνες στη Μέση Ανατολή

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Έπειτα από εννέα μήνες συνεχούς παρουσίας στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και τα περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος ξεκίνησαν την Πέμπτη το ταξίδι της επιστροφής προς τη βάση τους στο Σαν Ντιέγκο.

Τη θέση του στην περιοχή ανέλαβε το αεροπλανοφόρο «USS George Washington».

Η αλλαγή φρουράς και οι ευχές της διοίκησης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το «USS George Washington» έφτασε στην περιοχή την Τετάρτη.

Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό με ναύτες να επιχειρούν στο κατάστρωμα, ενώ το πλοίο διέσχιζε την Αραβική Θάλασσα.

U.S. Sailors work on the flight deck of USS George Washington (CVN 73), Aug. 20, as the aircraft carrier transits the Arabian Sea. The George Washington Carrier Strike Group is operating in Middle East during a scheduled deployment after arriving in the CENTCOM theater yesterday. pic.twitter.com/DEkHHukHeI Σάλος από τις νέες φωτογραφίες με γεύματα Αμερικανών στο Abraham Lincoln – Ένα καλαμάκι και λίγα ζυμαρικά — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 20, 2026



Παρότι η αποχώρηση του Lincoln επιβεβαιώθηκε από Αμερικανό αξιωματούχο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία κατάπλου του στο Σαν Ντιέγκο.

Την αποχώρηση είχε υπονοήσει ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στην εφημερίδα Wall Street Journal, γράφοντας: «Ο Θεός μαζί σας και απολαύστε σύντομα την πολυαναμενόμενη επανένωση».

Παράλληλα, η CENTCOM ευχήθηκε στο πλήρωμα του Lincoln «ούριους ανέμους και ευνοϊκά κύματα» —μια παραδοσιακή ναυτική ευχή— ενώ επιβεβαίωσε ότι το George Washington έχει ήδη τεθεί υπό τη διοίκησή της.

Εξάντληση, ελλείψεις και χαμηλό ηθικό

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή συνοδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής των ναυτών.

Η καταστροφή μιας ναυτικής βάσης των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν από το Ιράν —η οποία αποτελούσε κρίσιμο κέντρο ανεφοδιασμού— προκάλεσε εκτεταμένες εφοδιαστικές προκλήσεις, αναφέρουν οι New York Times.

Σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα στον Guardian, η σύζυγος ενός ναύτη που υπηρετεί στο «USS Abraham Lincoln» δήλωσε ότι, μέσω γραπτών μηνυμάτων διαπίστωσε την αλλαγή στη ψυχολογία του συζύγου της.

«Υπάρχει λιγότερη ελπίδα στον τρόπο που μιλάει και λιγότερα θετικά πράγματα που έχει να πει. Μπορείς να το καταλάβεις από τις μικρές λεπτομέρειες», εξήγησε.

«Είναι απλά εξαντλημένος. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη αποστολή και αυτό έχει το τίμημά του», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία της για τα λιγοστά γεύματα του συζύγου της λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων, όπως ένα γεύμα που αποτελούνταν μόνο από «μερικά κομμάτια μπέικον και τρεις ή τέσσερις φτερούγες κοτόπουλου».

«Δεν παραπονιέται ποτέ. Απλώς όταν τον ρωτάω, σκέφτομαι “όπα, περίμενε λίγο, αυτό δεν είναι σωστό”. Για να το πω απλά, δεν νομίζω ότι λαμβάνουν αρκετές θερμίδες».

Η ίδια συμπλήρωσε με κατηγορηματικό τρόπο: «Απλώς δεν πιστεύω πραγματικά ότι τους συμπεριφέρονται σαν ανθρώπους. Πιστεύω ότι τους αντιμετωπίζουν σαν μια στολή, σαν πιόνι σε σκακιέρα».

Οι καταγγελίες της ευθυγραμμίζονται με δημοσιεύματα των στρατιωτικών εφημερίδων Navy Times και Stars and Stripes, τα οποία έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, μολυσμένο νερό, προβλήματα στα υδραυλικά, καθυστερήσεις στην αλληλογραφία, χαμηλό ηθικό και επιδείνωση της ψυχικής υγείας των στρατιωτών.

Τα προβλήματα αυτά ώθησαν Δημοκρατικούς βουλευτές να ζητήσουν εξηγήσεις από το Πεντάγωνο, αν και ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε πολλά από αυτά τα ζητήματα «παλιές ειδήσεις».

Ένα εξαντλητικό ταξίδι

Το «USS Abraham Lincoln» απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Από τις 272 ημέρες της αποστολής, το πλοίο παρέμεινε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη θάλασσα, με εξαιρετικά σύντομες στάσεις στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν για ανεφοδιασμό.

Χιλιάδες ναύτες δεν είχαν καμία ημέρα ανάπαυσης για περισσότερες από 250 ημέρες στη θάλασσα.

Πλέον, το πλήρωμα αντιμετωπίζει ένα ταξίδι επιστροφής περίπου 13.000 μιλίων, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει από τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Η αμερικανική ναυτική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Το Αμερικανικό Ναυτικό διατηρεί περίπου 20 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, εκτός του Περσικού Κόλπου. Αυτά περιλαμβάνουν: