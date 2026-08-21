Αρτοποιός: 110 drones της Πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση – 308 συλλήψεις από την αρχή του έτους – ΒΙΝΤΕΟ

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Για την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πυροσβεστικής ενόψει του νέου κύματος καύσωνα και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, μίλησε το πρωί της Παρασκευής (21/8) ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο Γιάννης Αρτοποιός, οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Όπως επισημάνθηκε, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται να μην προχωρούν σε καύσεις στην ύπαιθρο, να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, θερμότητα ή φωτιά.

«Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στην ύπαιθρο», τονίστηκε χαρακτηριστικά, καθώς η πρόληψη αποτελεί συνολική προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ίδιοι οι πολίτες.

308 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αμέλεια παραμένει η βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών.

Πρώτιστο μέλημα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας, ενώ ακολουθεί η προστασία των περιουσιών και του φυσικού πλούτου.

110 drones της Πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και των 37 κλιμακίων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού.

Παράλληλα, 110 drones επιτηρούν σε 24ωρη βάση ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων δασικά οικοσυστήματα. Τα drones μπορούν να εντοπίζουν πυρκαγιές, θερμές εστίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλλουν στον εντοπισμό πιθανών δραστών.

Η διερεύνηση των εμπρησμών αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθώς η φωτιά και οι άνεμοι μπορούν να καταστρέψουν ή να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και τεκμήρια. Ωστόσο, η ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης και διερεύνησης έχει συμβάλει στην αύξηση των συλλήψεων.

Παρά τον αριθμό των συλλήψεων, στόχος της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι να αυξάνονται οι συλλήψεις, αλλά να μειώνονται οι πυρκαγιές.

Η κλιματική κρίση και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μην αποτελούν την αιτία μιας πυρκαγιάς, λειτουργούν όμως ως επιταχυντές της εξάπλωσής της. Γι’ αυτό και η πρόληψη, η επαγρύπνηση και η υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών παραμένουν καθοριστικής σημασίας.