Ύποπτος για την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream συνελήφθη σε γυρίσματα ταινίας του Σον Πεν με θέμα… το ίδιο το σαμποτάζ – Εργαζόταν ως σύμβουλος παραγωγής

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Μια τροπή που θυμίζει σενάριο του Χόλιγουντ έλαβε η υπόθεση του σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream το 2022, καθώς ένας από τους βασικούς Ουκρανούς υποπτους συνελήφθη στην Κροατία, όπου εργαζόταν ως σύμβουλος σε ταινία με θέμα… τη δική του υποτιθέμενη δράση.

Ο λόγος για τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, τον οποίο οι γερμανικές αρχές αναζητούσαν εδώ και καιρό. Ο Ζουράβλεφ είχε καταφέρει δύο φορές να διαφύγει τη σύλληψη.

Η σύλληψη στα γυρίσματα με τους Σον Πεν και Έντριεν Μπρόντι

Η τύχη του Ζουράβλεφ εξαντλήθηκε την Τετάρτη στην Πούλα της Κροατίας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι ο ύποπτος εργαζόταν ως σύμβουλος στην ταινία «Snake Island» σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λίμαν, σκηνoθέτης των ταινιών «Bourne», η οποία αφορά την υποθαλάσσια ανατίναξη των αγωγών.

Στην παραγωγή πρωταγωνιστούν οι χολιγουντιανοί αστέρες Σον Πεν και Έντριεν Μπρόντι.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι κάτοικοι στο Ζάγκρεμπ είδαν αμμόσακους, οδοφράγματα και κομπάρσους με ουκρανικές στρατιωτικές στολές έξω από το ιστορικό ξενοδοχείο Esplanade.



Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον κροατικό Τύπο έδειχναν τον Μπρόντι στο σετ να μιλά στο τηλέφωνο υπό τις οδηγίες του Λίμαν, ενώ ο Σον Πεν εθεάθη στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σε συνέντευξή του πριν από την αιφνιδιαστική σύλληψη, ο Λίμαν επιβεβαίωσε ότι τμήματα της ταινίας θα γυρίζονταν στην Πούλα. «Έχει λίγη ζέστη [στο Ζάγκρεμπ]. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι δίπλα στο νερό», δήλωσε.

Volodymyr Zhuravlyov was arrested on the set of a film about the attack, starring Sean Penn and Adrien Brody. 🔗:https://t.co/vdtCE9SyJM pic.twitter.com/4vKQvwxnkt — The Telegraph (@Telegraph) August 20, 2026



Φωτογραφίες από κροατικά μέσα κατέγραψαν τη στιγμή που δύο αστυνομικοί απομακρύνουν τον Ζουράβλεφ, ο οποίος φορούσε μπλε μπλουζάκι και καφέ καπέλο.

Οι κατηγορίες και το παρασκήνιο του σαμποτάζ

Γερμανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η τοπική αστυνομία τον συνέλαβε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Περιέγραψαν τον Ζουράβλεφ ως επαγγελματία και έμπειρο δύτη, σημειώνοντας ότι ανήκε σε ομάδα υπό την καθοδήγηση ενός άλλου Ουκρανού, του Σέργκι Κ., ο οποίος εκδόθηκε το 2025 στη Γερμανία από την Ιταλία.

Οι εισαγγελείς άφησαν να εννοηθεί ότι και οι δύο είχαν διασυνδέσεις με ουκρανικούς κρατικούς φορείς και τοποθέτησαν τα εκρηκτικά εκτελώντας εντολές των μυστικών υπηρεσιών.

Заарештований у справі про підрив Nord Stream українець був консультантом фільму про це за участю Шона Пенна До затримання в Хорватії Журавльов, за даними The Guardian, двічі уникав німецької влади – зокрема нібито виїхав із Польщі в багажнику дипломатичного авто… pic.twitter.com/TIcboj46qy — InfoResist (@InfoResist) August 20, 2026



Από την πλευρά τους, οι δύο Ουκρανοί δύτες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στις εκρήξεις που σημειώθηκαν στα ανοιχτά του δανικού νησιού Μπόρνχολμ.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει διαμηνύσει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σαμποτάζ, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί την εξακρίβωση των «πραγματικών περιστατικών» μιας ενέργειας που έλαβε χώρα εν μέσω του «επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Νομική διαμάχη για την έκδοση στη Γερμανία

Οι συνήγοροι του Ζουράβλεφ θα προσπαθήσουν τώρα να μπλοκάρουν την έκδοσή του στη Γερμανία, όπου αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο πολυετούς κάθειρξης.

Ο Πολωνός δικηγόρος του, Τιμοτέους Παπρότσκι, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν βρισκόταν στην Κροατία για διακοπές. «Πρέπει να είχε σοβαρούς και σημαντικούς λόγους», εκτίμησε.

Παράλληλα, η εφημερίδα Die Welt ανέφερε ενδείξεις ότι ο Ζουράβλεφ αποτελούσε πράγματι μέρος της παραγωγής.

Ο Παπρότσκι τόνισε ότι αν ο πελάτης του παραμείνει στην Κροατία, η υπόθεση θα δημιουργήσει ξανά «νομικό προηγούμενο», καθώς ένα κροατικό δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει για ένα ζήτημα που έχει ήδη κριθεί στην Πολωνία.

Πέρυσι, πολωνικό δικαστήριο είχε απορρίψει το γερμανικό ένταλμα σύλληψης, κρίνοντας ότι η Γερμανία δεν είχε δικαιοδοσία και ότι η καταστροφή του Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιολογημένη ενέργεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο αμυντικού πολέμου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, είχε δηλώσει δημόσια: «Το πρόβλημα με τον Nord Stream 2 δεν είναι ότι ανατινάχθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι κατασκευάστηκε».

Αναφερόμενος στη νέα νομική εμπλοκή στην Κροατία, ο Παπρότσκι υπογράμμισε: «Θα είναι μια υπόθεση εναντίον του ίδιου προσώπου, με τα ίδια περιστατικά, τους ίδιους σχετικούς νόμους και ευρωπαϊκές συμβάσεις, και το ίδιο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που υποβλήθηκε από την ίδια χώρα, τη Γερμανία».

«Θα τεθεί το ερώτημα εάν υπάρχει μια συνεπής γραμμή από τα δικαστήρια ή εάν κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο διαφορετικά».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση ως «Μια δοκιμασία για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου».

Το χρονικό των αποδράσεων

Η ιστορία του Ζουράβλεφ έχει απασχολήσει εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης. Το 2024 διέφυγε τη σύλληψη στην Πολωνία επιστρέφοντας στην Ουκρανία.

Οι πολωνικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη στη Γερμανία για διοικητικά λάθη κατά την καταχώρησή του στη διεθνή βάση δεδομένων αναζητούμενων, γεγονός που του επέτρεψε να διασχίσει τα σύνορα.

Παράλληλα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel είχε αποκαλύψει ότι ο ύποπτος διέφυγε με τη βοήθεια Ουκρανού στρατιωτικού ακολούθου στη Βαρσοβία, ο οποίος τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ διπλωματικού οχήματος.

Με πληροφορίες από: Guardian