Ρωσία: «Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ διέταξαν την δολιοφθορά στους Nord Stream» εκτιμά ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε σήμερα πως είναι «σαφές» ότι η δολιοφθορά στους ρωσικούς αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022, στη Βαλτική θάλασσα, διατάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ακόμη κι αν (…) οι Ουκρανοί συμμετείχαν σε αυτό, είναι σαφές πως δεν μπόρεσαν να το κάνουν μόνοι τους. Είναι σαφές πως για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση, η διαταγή ήρθε από το πιο υψηλό επίπεδο, όπως λένε, και το πιο υψηλό επίπεδο για τη Δύση, είναι βέβαια η Ουάσινγκτον», είπε ο Λαβρόφ στη ρωσική εφημερίδα Izvestia.

