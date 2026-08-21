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Την πρόθεσή της να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει η Μόσχα, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία οφείλει να ανταποκρίνεται στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο μέσο News.ru, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση.

«Η ενεργός συνεργασία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται σε συστηματική βάση σε όλα τα επίπεδα των κυβερνήσεων», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ρώσος διπλωμάτης αποκάλυψε ότι η σχετική επικοινωνία διεξάγεται και μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών.

Η στάση της διοίκησης Τραμπ και ο ρόλος του Κιέβου

Αναφερόμενος στην πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, ο Ριαμπκόφ δήλωσε: «Η αμερικανική πλευρά υπό τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει γενικά επιδείξει προθυμία για εποικοδομητικό διάλογο και κατανόηση της θέσης της Ρωσίας».

«Σε αυτό το στάδιο, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο βαθμός στον οποίο η Ουάσινγκτον μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών του, οι οποίοι εξακολουθούν να ονειρεύονται τη “στρατηγική ήττα” της Ρωσίας».

Ετοιμότητα για νέες ιδέες, υπό αυστηρούς όρους

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις από την αμερικανική πλευρά, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας υπογράμμισε: «Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για την ανάγκη να φέρουμε νέες ιδέες για μια ειρηνική διευθέτηση — είμαστε έτοιμοι να τις ακούσουμε, εάν αυτό συνεπάγονται οι προαναφερθείσες αμερικανικές “προσπάθειες”».

«Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο με την Ουάσινγκτον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουμε από τις αρχικές μας θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος είναι εναντίον του Κιέβου και της ΕΕ, και θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο Ριαμπκόφ ξεκαθάρισε τα όρια των διαπραγματεύσεων για τη Μόσχα: «Επαναλαμβάνω, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να ακούσει οποιεσδήποτε λογικές προτάσεις και ιδέες που συνάδουν με τους στόχους που έχει θέσει ο Ρώσος Πρόεδρος και αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες στο πεδίο».

«Οι προσπάθειες να “προωθηθούν” μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ΕΕ-Ουκρανίας ή να κερδηθεί χρόνος για τον επανεξοπλισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι απολύτως απαράδεκτες και, εξ ορισμού, δεν μπορούν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη διευθέτηση», κατέληξε.