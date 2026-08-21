Συναγερμός στη Ραφήνα: Εντοπίστηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό μιας οξειδωμένης χειροβομβίδας, πιθανόν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, αναμένοντας την άφιξη εξειδικευμένου κλιμακίου του Στρατού για την ασφαλή περισυλλογή του πολεμικού υλικού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό οξειδωμένης χειροβομβίδας πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η χειροβομβίδα φέρεται να χρονολογείται από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν άμεσα το σημείο και περιόρισαν την πρόσβαση πεζών και οχημάτων.
  • Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Στρατού για την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση του υλικού. Οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν το αποκλεισμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (21/8) στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό οξειδωμένης χειροβομβίδας πάνω σε πεζοδρόμιο.

Το εύρημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rpn.gr, η χειροβομβίδα φέρεται να χρονολογείται από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αποκλείστηκε η περιοχή

Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν άμεσα το σημείο και περιόρισαν την πρόσβαση πεζών και οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Στρατού, το οποίο θα εξετάσει το παλαιό πολεμικό υλικό και θα αναλάβει την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνσή του.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν στο αποκλεισμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ