Ηράκλειο: Απολογείται ο 29χρονος που έπεσε με αυτοκίνητο σε τουρίστες στα Μάλια, υπό την επήρεια αλκοόλ – Κακουργηματική δίωξη

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Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου θα διαβεί σήμερα Παρασκευή (21/8) προκειμένου να απολογηθεί, ο 29χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στα Μάλια τον περασμένο Ιούλιο, όταν έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε τουρίστες τραυματίζοντας μια 41χρονη Βρετανίδα.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 29χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος διαμένει στο Ηράκλειο όπου και συνελήφθη στις 19/8 στο πλαίσιο αυτοφώρου για άλλο αδίκημα.

Σε ό,τι αφορά την επίμαχη νύχτα εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και ουσιών, ενώ διερευνάται αν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που τον έκανε να συμπεριφερθεί εκδικητικά.

Κακουργηματική δίωξη

Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, με την κύρια κατηγορία να αφορά επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς στο οδόστρωμα, ενώ επιπλέον διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος έχουν προστεθεί στη δικογραφία.

Το περιστατικό, που είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, φέρεται να ξεκίνησε από επικίνδυνο ελιγμό με στόχο εργαζόμενους σε μπαρ της περιοχής, πριν το όχημα καταλήξει πάνω σε παρέα τουριστών.