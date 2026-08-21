Επίδομα παιδιού: Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ για οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση – Τι πρέπει να κάνετε

Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν έλαβαν την αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Αφορά κυρίως οικογένειες με παιδιά γεννημένα το 2025, οι οποίες πρέπει να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε φορολογική δήλωση έως την ίδια ημερομηνία, ενώ παρέχονται οδηγίες και για παιδιά που γεννήθηκαν το 2026.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Oικονομία

επίδομα παιδιού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού.
  • Οι γονείς που απέκτησαν παιδί το 2025 και δεν έλαβαν την ενίσχυση, πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να το έχουν δηλώσει ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση 2025, αναγράφοντας τον ΑΜΚΑ του.
  • Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού και την αντιστοίχιση του με τον ΑΜΚΑ του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού.

Πρόκειται κυρίως για οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Για να ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΜΚΑ του παιδιού.

Οι γονείς θα πρέπει, επίσης, να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση ΑΜΚΑ, καθώς και να έχουν δηλώσει σωστό IBAN, συνδεδεμένο με τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των δύο γονέων. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού. Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση έκδοσης του ΑΦΜ.

Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν και αυτοί την ενίσχυση των 150 ευρώ.

Οι γονείς καλούνται να μην αμελήσουν τις σχετικές διαδικασίες, καθώς πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, ιδιαίτερα για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες λόγω της ανατροφής ενός παιδιού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ