Κόσοβο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία για το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου, δείτε βίντεο

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Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν τη Δευτέρα στην Πρίστινα, έξω από τα κτήρια της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου του Κοσόβου.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν από τους βουλευτές να προχωρήσουν στην ψήφιση τροπολογιών που θα περιόριζαν τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου του Κοσόβου στη Χάγη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία των κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών κτηρίων στο κέντρο της Πρίστινα, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι αστυνομικοί, ενώ τρεις διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, και τριών ακόμη κατηγορουμένων από το δικαστήριο, με συνολικές ποινές 81 ετών κάθειρξης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι βουλευτές ενέκριναν σε πρώτη ανάγνωση τις τροποποιήσεις στον νόμο με τον οποίο ιδρύθηκαν τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσόβου στη Χάγη.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν στη συνέχεια την είσοδο του κοινοβουλίου, εμποδίζοντας τους βουλευτές να αποχωρήσουν και ζητώντας να διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία, η οποία απαιτείται για την οριστική έγκριση των τροπολογιών.

🇽🇰 Police special forces have been deployed on the streets. Police arrested some pro-KLA protesters have been arrested. Some protesters reportedly been injured. https://t.co/IYpuDAOv4h — kos_data (@kos_data) October 5, 2026

Οι προτεινόμενες αλλαγές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των ποινών φυλάκισης στα 15 χρόνια, τη δυνατότητα άσκησης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κοσόβου, την έκτιση των ποινών εντός του Κοσόβου, καθώς και τη δυνατότητα του προέδρου της χώρας να χορηγεί αμνηστία σε καταδικασθέντες.

Police fired tear gas at protesters outside Kosovo’s parliament on the evening of October 5 as a dispute over proposed restrictions on a Hague-based war crimes court became entangled with a last-minute political standoff over electing the country’s next president. https://t.co/tO9C8ui6Wp — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) October 5, 2026

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προκάλεσαν επιφυλάξεις από τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Αλμπίν Κούρτι.

«Θεωρούμε αυτές τις κινήσεις ως τροποποίηση του νόμου για τα Ειδικά Επιμελητήρια που έγινε βιαστικά, χωρίς να έχει αναλυθεί και μελετηθεί επαρκώς», δήλωσε ο Κούρτι στο κοινοβούλιο.

Παρά το γεγονός ότι το κόμμα του στήριξε την πρώτη ψηφοφορία, ο Κούρτι και οι βουλευτές του αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη δεύτερη ψηφοφορία την ίδια ημέρα για τις τροπολογίες που είχε καταθέσει το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK), το πρώην κόμμα του Θάτσι.

Το Κόσοβο ίδρυσε τα Ειδικά Επιμελητήρια στη Χάγη το 2015, υπό διεθνή πίεση, με στόχο τη δίωξη πρώην μελών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK) για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο του Κοσόβου με τη Σερβία, την περίοδο 1998-1999.

Τον περασμένο μήνα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 58χρονο Χασίμ Θάτσι για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομη κράτηση. Ο πρώην διοικητής του UCK καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα που, σύμφωνα με την απόφαση, διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Θάτσι και οι τρεις συγκατηγορούμενοί του έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.