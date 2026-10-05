Πάτρα: Θρήνος για 53χρονο επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά

Θρήνος επικρατεί στην Πάτρα, καθώς ο 53χρονος Γιώργος Χρηστάκης, κάτοικος της αχαϊκής πρωτεύουσας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην περιοχή Άμμες της Κεφαλονιάς. Το περιστατικό συνέβη σήμερα Δευτέρα, με τον άτυχο άνδρα να δραστηριοποιείται σε έργα με μηχανήματα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνος στην Πάτρα για τον 53χρονο Γιώργο Χρηστάκη, κάτοικο της αχαϊκής πρωτεύουσας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό και οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα μετέβησαν στο σημείο για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα.
  • Ο 53χρονος αναγνωρίστηκε ως ο Πατρινός Γιώργος Χρηστάκης, κάτοικος Αγυιάς, ο οποίος δραστηριοποιούνταν σε έργα. Μετά την ανάσυρσή του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Θρήνος επικρατεί σε περιοχή της Πάτρας, καθώς ο 53χρονος ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην περιοχή Άμμες της Κεφαλονιάς, ήταν κάτοικος της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα στις περίπου 15.00. Στο σημείο μετέβησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φρεάτιο και προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο σε προκαθορισμένο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για τον Πατρινό Γιώργο Χρηστάκη, ο οποίος διαθέτει μηχανήματα και δραστηριοποιείται σε έργα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν κάτοικος Αγυιάς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

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