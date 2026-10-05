Πάτρα: Θρήνος για 53χρονο επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά

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Θρήνος επικρατεί σε περιοχή της Πάτρας, καθώς ο 53χρονος ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην περιοχή Άμμες της Κεφαλονιάς, ήταν κάτοικος της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα στις περίπου 15.00. Στο σημείο μετέβησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φρεάτιο και προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο σε προκαθορισμένο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για τον Πατρινό Γιώργο Χρηστάκη, ο οποίος διαθέτει μηχανήματα και δραστηριοποιείται σε έργα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν κάτοικος Αγυιάς.