Εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο

Εργαζόμενος που βρισκόταν στην Κεφαλονιά για οικοδομικές εργασίες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην περιοχή Άμμες, κοντά στο αεροδρόμιο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Άμμες. – Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Πρόκειται για Έλληνα εργαζόμενο που βρισκόταν στο νησί για οικοδομικές εργασίες. – Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Άμμες, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος βρισκόταν στην Κεφαλονιά για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου. Μετά την ανάσυρσή του, οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το εργατικό δυστύχημα.

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