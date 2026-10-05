Εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο

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Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Άμμες, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος βρισκόταν στην Κεφαλονιά για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου. Μετά την ανάσυρσή του, οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το εργατικό δυστύχημα.