Αντώνης Πανούτσος: Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο δημοσιογράφος – Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

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Δύσκολες ώρες για τον δημοσιογράφο, Αντώνη Πανούτσο. Ο γνωστός αθλητικογράφος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», καθώς έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Πηγές του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» επιβεβαίωσαν στο enikos.gr, ότι ο δημοσιογράφος βρίσκεται εδώ και καιρό στο νοσοκομείο και ότι βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Οι δικοί του άνθρωποι βιώνουν στιγμές αγωνίας, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Όπως δήλωσε στο enikos.gr, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο Αντώνης Πανούτσος βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και περίπου έναν μήνα.

«Καλπάζει» ο ιός του Δυτικού Νείλου

Αυξημένη παραμένει η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την Αττική να συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας. Η φετινή εικόνα εμφανίζεται επιβαρυμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος μετάδοσης του ιού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καταγράφηκε επίσης ένα ακόμη περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, το οποίο περιλάμβανε και παραμονή σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Στο επίκεντρο η Ανατολική Αττική

Ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται στην Ανατολική Αττική, με το Μαρκόπουλο Μεσογαίας και τα Σπάτα – Αρτέμιδα να συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών με τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται ανά δήμο:

Αχαρνές: 4 κρούσματα με συμπτώματα και κανένα ασυμπτωματικό.

4 κρούσματα με συμπτώματα και κανένα ασυμπτωματικό. Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: 7 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα.

7 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα. Διόνυσος: 1 κρούσμα με συμπτώματα.

1 κρούσμα με συμπτώματα. Κρωπία: 3 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα.

3 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα. Λαυρεωτική: 2 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα.

2 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα. Μαραθώνας: 3 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα.

3 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα. Μαρκόπουλο Μεσογαίας: 11 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα.

11 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα. Παιανία: 2 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα.

2 κρούσματα με συμπτώματα και 1 χωρίς συμπτώματα. Παλλήνη: 5 κρούσματα με συμπτώματα.

5 κρούσματα με συμπτώματα. Ραφήνα – Πικέρμι: 2 κρούσματα με συμπτώματα.

2 κρούσματα με συμπτώματα. Σαρωνικός: 1 κρούσμα με συμπτώματα.

1 κρούσμα με συμπτώματα. Σπάτα – Αρτέμιδα: 14 κρούσματα με συμπτώματα και 2 χωρίς συμπτώματα.

Κρούσματα και σε άλλες περιοχές της Αττικής

Η παρουσία του ιού δεν περιορίζεται στην Ανατολική Αττική. Κρούσματα καταγράφονται επίσης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, με τα στοιχεία που παρατίθενται να αφορούν:

7 κρούσματα στην Αγία Παρασκευή.

κρούσματα στην Αγία Παρασκευή. 2 στο Μαρούσι.

στο Μαρούσι. 1 στα Βριλήσσια.

στα Βριλήσσια. 1 στη Λυκόβρυση – Πεύκη.

στη Λυκόβρυση – Πεύκη. 1 στη Νέα Ιωνία.

στη Νέα Ιωνία. 1 στον Παπάγο – Χολαργό.

στον Παπάγο – Χολαργό. 2 στην Πεντέλη.

στην Πεντέλη. 6 στο Χαλάνδρι.

Στη Δυτική Αττική και στον Δυτικό Τομέα Αθηνών έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα: ένα στη Φυλή, ένα στους Αγίους Αναργύρους – Καματερό, ένα στην Πετρούπολη και ένα στο Χαϊδάρι.

Στον Κεντρικό και τον Νότιο Τομέα Αθηνών καταγράφονται συνολικά 12 κρούσματα:

3 στον Δήμο Αθηναίων.

στον Δήμο Αθηναίων. 1 στην Ηλιούπολη, χωρίς συμπτώματα.

στην Ηλιούπολη, χωρίς συμπτώματα. 1 στον Άλιμο.

στον Άλιμο. 4 στην περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού.

στην περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού. 2 στην Αργυρούπολη.

στην Αργυρούπολη. 1 στην Καλλιθέα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσο

Αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται: