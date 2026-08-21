Επιστροφή Χάρι – Μέγκαν: Φόβοι για δημιουργία μιας «αντίπαλης αυλής» δίπλα στον Ουίλιαμ – «Υπάρχει κάτι περισσότερο από όσα γνωρίζουμε»

Σεισμό στους κόλπους της βρετανικής μοναρχίας, προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η είδηση αυτή δημιουργεί εκ νέου σοβαρές αναταράξεις στο Παλάτι, με τις αντιδράσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας να κυμαίνονται από τη συγκρατημένη αμηχανία έως την έντονη ανησυχία.

Όπως αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Ρεμπέκα Ίνγκλις της Daily Mail, παρά τις επίσημες διαρροές ότι ο βασιλιάς Κάρολος καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο την οικογένεια του νεότερου γιου του σε ιδιωτικό επίπεδο, πολλοί στο περιβάλλον του Στέμματος υποδέχτηκαν τα νέα «σφίγγοντας τα δόντια».

Η απόφαση και το «τετελεσμένο» στον Κάρολο

Η είδηση, που διαέρρευσε από το περιβάλλον των Σάσσεξ σε επιλεγμένους δημοσιογράφους, πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Ο Κάρολος δέχεται επικρίσεις ότι φέρεται ως αδύναμος ή ακόμα και ότι συνεργάζεται με τον Χάρι σε βάρος του διαδόχου του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παράλληλα, φούντωσαν οι εικασίες για την υγεία του μονάρχη. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι οι γιατροί είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πορεία της θεραπείας του για τον καρκίνο, η οποία έχει περιοριστεί δραστικά και χορηγείται πλέον προληπτικά.

Παράλληλα, πηγές διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν τον δεξί χείρα του Βασιλιά, σερ Κλάιβ Όλντερτον, να παραιτείται λόγω της διαφωνίας του με την επανένωση, χαρακτηρίζοντάς τις ως «ακόμη μία τρελή θεωρία συνωμοσίας».

Αντίθετα, αποκαλύπτεται ότι ο Κλάιβ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συνάντηση του Χάρι με τον πατέρα του, στο Χάιγκροουβ στις αρχές Ιουλίου.

Ωστόσο, πηγές επιμένουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης —την πρώτη έπειτα από τέσσερα χρόνια— ο Χάρι δεν ανέφερε καν ότι εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής στη Βρετανία. Η μετακόμιση παρουσιάστηκε εκ των υστέρων στον βασιλιά Κάρολο ως τετελεσμένο γεγονός.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την παραμονή της στη χώρα, η Μέγκαν επισκέφθηκε ιδιωτικά δύο πιθανά σχολεία στην περιοχή Κότσγουολντς για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, ενώ το ζευγάρι φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει κατοικία που ανήκει σε διάσημο πρόσωπο —αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η στάση του Παλατιού και η οργή του Ουίλιαμ

Η ανακοίνωση της οριστικής επιστροφής τους εντός ολίγων ημερών προκάλεσε σοκ στο Παλάτι, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρότινος ο Χάρι ισχυριζόταν πως η Βρετανία ήταν επικίνδυνη για την οικογένειά του.

Πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μιντλετον δεν έχουν καμία διάθεση να αλληλεπιδράσουν με τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος παραθερίζει με την οικογένειά του και τον Βασιλιά στο Μπαλμόραλ, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να συμφιλιωθεί με τον αδελφό του.

Επιπλέον, μέλη της βασιλικής οικογένειας διατηρούν νωπές τις μνήμες από τη συμπεριφορά του Χάρι και την έλλειψη σεβασμού που θεωρούν ότι έδειξε στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ και στον πρίγκιπα Φίλιππο, στα τελευταία χρόνια της ζωής τους.

Ο φόβος για «αντίπαλη αυλή»

Το Παλάτι ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι το ζεύγος δεν πρόκειται να αναλάβει κανένα επίσημο βασιλικό καθήκον.

«Ο Βασιλιάς καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο την οικογένειά του, αλλά πέραν αυτού, η στάση του δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη [όσον αφορά τους δημόσιους ρόλους τους]. Τίποτα δεν έχει αλλάξει», είπε φίλος του Καρόλου.

Παράλληλα, άλλη πηγή υπογραμμίζει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Βρετανού μονάρχη: «Το μόνο του ενδιαφέρον είναι η προστασία και η ιεράρχηση αυτού που είναι σωστό για τη μοναρχία και, ιδιαίτερα, αυτού που είναι σωστό για τη σχέση του με τον πρίγκιπα της Ουαλίας».

«Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και μελλοντικοί μονάρχες. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι. Και τα συναισθήματα του Ουίλιαμ πρέπει και θα γίνουν σεβαστά».

Στους βασιλικούς κύκλους επικρατεί έντονη ανησυχία ότι η εγγύτητα του ζευγαριού με τα ενεργά μέλη της οικογένειας θα προκαλεί διαρκή απόσπαση της προσοχής από το έργο του Στέμματος, ενώ εκφράζονται φόβοι για τη δημιουργία μιας «αντίπαλης αυλής».

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Χάρι, όπως η επίθεσή του κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

Πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Σάσσεξ, εκφράζουν την καχυποψία τους για τα πραγματικά τους κίνητρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένα στέλεχος του Παλατιού: «Υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό από όσα γνωρίζουμε. Πάντα υπάρχει με αυτούς».

Αντιμέτωπο με τη νέα αυτή πραγματικότητα, το Παλάτι καλείται τώρα να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία, διαχωρίζοντας τον ρόλο του Καρόλου ως μονάρχη από αυτόν του πατέρα και παππού.