Γυναίκα έχασε 35 κιλά σε έναν χρόνο – Τα 6 πράγματα που απέφυγε για να πετύχει το στόχο της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει εξαντλητικές προπονήσεις, αυστηρούς κανόνες ή ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Μία fitness influencer μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας πως έχασε 35 κιλά μέσα σε 12 μήνες και εξηγώντας ποια πράγματα επέλεξε να μην εντάξει στη ρουτίνα της.

Γυναίκα αποκαλύπτει ποιες συνήθειες απέφυγε για να χάσει βάρος

Η απώλεια βάρους συχνά παρουσιάζεται πιο περίπλοκη από όσο πραγματικά είναι. Αμέτρητα προγράμματα γυμναστικής, τάσεις στη διατροφή, συμπληρώματα και αυστηροί κανόνες υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι η συνέπεια χωρίς να μετατρέπεται η γυμναστική σε τιμωρία.

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αδυνατίσματος δεν απαιτεί ώρες στο γυμναστήριο ή ασκήσεις που μισείτε. Η fitness influencer Shavy Jain, η οποία έχασε 35 κιλά σε 12 μήνες, μοιράστηκε τα 6 πράγματα που απέφυγε, αποδεικνύοντας ότι «κλειδί» βρίσκεται στην απλότητα.

Οι 6 κανόνες που ακολούθησε η Shavy για να χάσει βάρος

Καμία ξεχωριστή ημέρα για κοιλιακούς

Όχι σε λιποδιαλύτες και προπονητικά συμπληρώματα

Δεν έκανε καμία άσκηση που δεν της άρεσε

Όχι στην υπερβολική ένταση σε κάθε προπόνηση

Ποτέ στο γυμναστήριο χωρίς πρόγραμμα

Καμία ξεχωριστή ημέρα για κοιλιακούς

Η Shavy δεν αφιέρωσε ποτέ μέρα αποκλειστικά για κοιλιακούς. Ο στόχος της ήταν η συνολική καύση λίπους και θερμίδων. Ασκήσεις όπως τα καθίσματα (squats) και οι άρσεις θανάτου (deadlifts) καταναλώνουν πολύ περισσότερες θερμίδες από τα κλασικά ροκανίσματα.

Όχι σε λιποδιαλύτες και συμπληρώματα προπόνησης

Απέκλεισε πλήρως τα λιποδιαλυτικά σκευάσματα και τα συμπληρώματα προπόνησης. Η ρουτίνα της ήταν απλή: γυμναστική με άδειο στομάχι, άφθονο νερό και πρωτεΐνη μετά την προπόνηση για μυϊκή αποκατάσταση.

Δεν έκανε καμία άσκηση που δεν της άρεσε

Δεν πιέστηκε να κάνει ασκήσεις απλώς επειδή θεωρούνται «δημοφιλείς». Απέφευγε τα burpees και τις προβολές, επιλέγοντας ασκήσεις που απολάμβανε, γεγονός που τη βοήθησε να μείνει πιστή στο πρόγραμμά της από την αρχή.

Όχι στην υπερβολική ένταση σε κάθε προπόνηση

Δεν στόχευε στην εξάντληση κάθε μέρα. Ισορροπούσε τις έντονες προπονήσεις με πιο ήπιες, χωρίς να θεωρεί τον μυϊκό πόνο (πιάσιμο) ως μοναδικό δείκτη επιτυχίας.

Ποτέ στο γυμναστήριο χωρίς πρόγραμμα

Η επίσκεψη στο γυμναστήριο χωρίς σχέδιο είναι σπατάλη χρόνου. Αφιέρωνε μόλις 15 λεπτά πριν την έναρξη της εβδομάδας για να προγραμματίσει τις προπονήσεις της.

Κράτησε χαμηλούς τόνους στην προσπάθειά της

Παρά τη σημαντική αλλαγή στο βάρος της καθώς έχανε 1 κιλό την εβδομάδα, η Shavy δεν επέλεξε να δημοσιοποιεί κάθε βήμα της διαδρομής της. Αντίθετα, κράτησε χαμηλούς τόνους και επικεντρώθηκε στη σταδιακή βελτίωση της φυσικής της κατάστασης.

Το κεντρικό μήνυμα της Shavy είναι σαφές: Η γυμναστική για αδυνάτισμα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Ένα βιώσιμο πρόγραμμα που μπορείτε να ακολουθήσετε σταθερά αξίζει πολύ περισσότερο από την πρόσκαιρη τελειότητα.

Προσοχή: Αξίζει να θυμάστε ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και η απώλεια βάρους δεν ακολουθεί την ίδια πορεία για όλους. Πριν κάνετε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή ή τη σωματική σας δραστηριότητα, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να λάβετε εξατομικευμένες και ασφαλείς συμβουλές που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.