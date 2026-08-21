Πώς το Mosqitter Grand εξουδετερώνει τα κουνούπια χωρίς ψεκασμό

Ένα «έξυπνο» σύστημα καταπολέμησης των κουνουπιών δοκιμάζει ο Δήμος Σουφλίου, με στόχο να περιορίσει την όχληση και να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των κατοίκων κατά τους θερινούς μήνες.

Η συγκεκριμένη συσκευή Mosqitter Grand, λειτουργεί χωρίς τη χρήση χημικών ή ψεκασμών. Η τεχνολογία της προσομοιώνει την ανθρώπινη παρουσία, προσελκύοντας κυρίως τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια εγκλωβίζονται σε ειδικό σάκο, στο εσωτερικό της συσκευής.

Το κάθε μηχάνημα μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμμάτων.

Ο Δήμος Σουφλίου έχει τοποθετήσει πιλοτικά μία συσκευή στο κέντρο της πόλης, η οποία λειτουργεί εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δημήτρη Δρούτσα, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν μια μικρή μείωση της παρουσίας των κουνουπιών στην περιοχή.

«Το πρόβλημα με τα κουνούπια στην περιοχή μας είναι έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος του Δήμου είναι να περιοριστεί η όχληση, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να απολαμβάνουν τις βραδινές ώρες στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους.

Μείωση έως και 30% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Ο αντιδήμαρχος εκτίμησε ότι, με βάση τις πρώτες ενδείξεις και τις συζητήσεις με τους κατοίκους, η παρουσία των κουνουπιών έχει μειωθεί κατά περίπου 25%-30% στην περιοχή, όπου έχει τοποθετηθεί η συσκευή.

Όπως εξήγησε, το θηλυκό κουνούπι είναι αυτό που τσιμπά τον άνθρωπο, αλλά και αυτό που αναπαράγεται, επομένως η έγκαιρη παγίδευσή του θα μπορούσε να συμβάλει και στη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών.

Ο Δήμος σκοπεύει να συνεχίσει τη δοκιμή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην προμήθεια περισσότερων συσκευών για τους οικισμούς του.

Πρόβλημα και για τον τουρισμό

Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν αφορά μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, επηρεάζει και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στόχος δεν είναι η πλήρης εξάλειψη των κουνουπιών, κάτι που δεν θεωρείται εφικτό, αλλά ο σημαντικός περιορισμός της παρουσίας τους, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μπορούν να κυκλοφορούν και να παραμένουν στους εξωτερικούς χώρους κατά τις βραδινές ώρες.

Ο Δήμος Σουφλίου, αναμένει πλέον τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο στην αντιμετώπιση του προβλήματος.